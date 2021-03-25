"Економічний паспорт українця": що ріднить Україну з Еміратами і різнить від них

Протягом останнього тижня наші співгромадяни активно дискутують на тему, що таке економічний паспорт українця, про який нагадав президент Володимир Зеленський. Сайт "Сьогодні" спробував розібратися, що ріднить Україну та Об'єднані Арабські Емірати, де вже втілена в життя подібна ініціатива.

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Вперше про "економічний паспорт українця" ми почули після обрання Зеленського президентом. Згадка про цей "паспорт" міститься в його передвиборчій програмі.

"Кожна дитина матиме право накопичувати на своєму рахунку частину від реалізації державою природних благ (надра, землі тощо). Після досягнення повноліття дитина отримає ці накопичення як власний стартовий капітал", – йдеться в ній.

Що ж таке "економічний паспорт"? Це фактично банківський рахунок, на який переказують гроші від держави. Говорячи про це нововведення в Україні, зазвичай посилалися на досвід Арабських Еміратів, де кожен громадянин отримує на свій рахунок певну суму від продажу нафти. Таку саму практику президент планував запровадити і в Україні. З тією різницею, що гроші за використання українських надр передбачалося направляти виключно на рахунки дітей.

На початку 2020 року у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт "Про економічний паспорт українця" авторства "слуги народу" Дмитра Костюка. У ньому фактично повторювалася ініціатива президента, і багато хто подумав, що це і є втілення програми. Однак тому законопроекту не було дано ходу – він досі лежить "на ознайомленні" у парламентаріїв.

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Нагадаємо, сайт "Сьогодні" писав, що молодим українцям обіцяють видавати "економічний паспорт", і пояснював, у чому його вигода.

Щоб втілити ідею в життя, РНБО позбавив ліцензії на використання українських надр 19 компаній, пов'язаних з країною-агресором, і буде проведено аудит усіх дозволів на користування надрами, які видавалися з 1991 року.

Відео: Сьогодні

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