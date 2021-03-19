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Молодим українцям обіцяють видавати "економічний паспорт": в чому вигода

19 березня, 22:59

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

До 18 років українці зможуть отримувати кошти від користування та видобутку надр

За Конституцією України, надра з корисними копалинами є власністю всього народу, тому українські громадяни зможуть отримувати вигоду від користування ними.

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Про це йдеться у зверненні президента Володимира Зеленського щодо останніх рішень РНБО.

Глава держави запевнив, що часи, коли існував список прізвищ, які вважалися українським народом і могли володіти та користуватися надрами, закінчилися.

За словами Зеленського, незабаром громадянам запропонують механізм для втілення в життя однієї з його передвиборчих обіцянок, а саме – про "економічний паспорт" українця.

"За ним усі діти, народжені в Україні, до моменту настання 18 років зможуть отримувати кошти від користування та видобутку надр України, що будуть накопичуватися на їхньому персональному депозитному рахунку в банку, і після досягнення повноліття зможуть бути витрачені ними для здобуття вищої освіти в Україні", – пояснив президент.

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Нагадаємо, сьогодні РНБО застосувала санкції проти 19 компаній, пов’язаних із користуванням і видобутком надр України.

Після цього Зеленський заявив, що влада продовжує відновлювати справедливість.

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українці Володимир Зеленський копалини паспорт надра

Джерело: Сьогодні

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