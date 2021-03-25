"Экономический паспорт украинца": что роднит Украину с Эмиратами и отличает от них

Последнюю неделю наши сограждане активно дискутируют на тему, что такое экономический паспорт украинца, о котором напомнил президент Владимир Зеленский. Сайт "Сегодня" попытался разобраться, что роднит Украину и Объединенные Арабские Эмираты, где уже воплощена в жизнь подобная инициатива.

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Впервые об "экономическом паспорте украинца" мы услышали после избрания Зеленского президентом. Упоминание об этом "паспорте" есть в его предвыборной программе.

"Каждый ребенок будет иметь право накапливать на своем счету часть от реализации государством природных благ (недра, земли и т. д.). После достижения совершеннолетия ребенок получит эти накопления как собственный стартовый капитал", – говорится в ней.

Что же такое "экономический паспорт"? Это фактически банковский счет, на который перечисляются деньги от государства. Говоря об этом нововведении в Украине, обычно ссылались на опыт Арабских Эмиратов, где каждый гражданин получает на свой счет некую сумму от продажи нефти. Такую же практику президент планировал ввести и в Украине. С той разницей, что деньги за использование украинских недр предполагалось направлять исключительно на счета детей.

В начале 2020 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "Об экономическом паспорте украинца" авторства "слуги народа" Дмитрия Костюка. В нем фактически повторялась инициатива президента, и многие подумали, что это и есть воплощение программы. Однако тому законопроекту не был дан ход – он до сих пор находится "на ознакомлении" у парламентариев.

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Напомним, сайт "Сегодня" писал, что молодым украинцам обещают выдавать "экономический паспорт", и объяснял, в чем его выгода.

Чтобы воплотить идею в жизнь, СНБО лишил лицензии на использование украинских недр 19 компаний, связанных со страной-агрессором, и будет проведен аудит всех разрешений на пользование недрами, которые выдавались с 1991 года.

Видео: Сегодня

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