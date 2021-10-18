Дороге задоволення: в Україні знову обіцяють підняти ціни на алкоголь

На деякі види спиртних напоїв ціни піднімати не планують

Зростуть ціни не на всі алкогольні напої/Колаж: Сьогодні

Міністерство економіки України пропонує збільшити розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв.

Про це йдеться в проєкті Мінекономіки

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На скільки підвищать ціни?

Роздрібні ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби пропонується підвищити на 8,3%; на віскі, ром і джин — на 8,4%; на коньяк і бренді — на 4,8-8,3%.

Крім того, на 8,2-34,2% має зрости ціна на виноробну продукцію — сидр і перрі; вина, вермути та інші зброджені напої (в тому числі суміші зі зброджених напоїв та суміші на основі зброджених напоїв), фактична міцність яких вище 1,2% об'ємних одиниць етилового спирту, але не вище 22%.

На які напої ціни не зміняться?

Роздрібні ціни на звичайні (не ігристі) вина, вина ігристі та газовані винні напої пропонується не змінювати.

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"Реалізація проекту постанови забезпечить збільшення надходження до державного та місцевого бюджетів у розмірі близько 300 млн грн; зменшення кількості смертей, що відбуваються через вживання алкоголю", — наголошується в пояснювальній записці до документа.

Ціни на українські фрукти

Ціни на українські фрукти в основному знизилися. За прийнятною ціною знайти їх можна на ринках і в невеликих овочевих магазинах. У деяких же супермаркетах цінники на імпортні груші, виноград, персики та сливи зашкалюють.

Персики в середньому коштують 35-40 гривень за кілограм. Але в супермаркетах вартість персиків значно вища – понад 60 гривень. А груші можна зустріти за різними цінами, і за 15-20 гривень за кілограм, а також і по 60 грн. В середньому українці їх купують по 30 грн.

Виноград коштує на ринку 25-35 гривень за кілограм, а в супермаркеті – 60 гривень за кілограм. За сині сливи просять в середньому 15 гривень за кілограм.

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