Дорога для евакуації закрита? Як без паспорта їздити по Україні

Українці масово евакуюються з гарячих точок до більш безпечних регіонів. У екстремальній ситуації дуже часто люди можуть не взяти з собою важливі документи. Часом їх втрачають у дорозі.
Що робити, якщо таке сталося? Як без паспорта пересуватися Україною, розповіли у "Дії".
Перетнути блокпости і кордони без паспорта
Перший і найлегший варіант, якщо під рукою немає паспорта, – показувати цифрові документи. В Україні ID-картка чи закордонний паспорт в "Дії" мають таку ж юридичну силу, як і звичайні.
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Саме тому ідентифікувати вашу особу можуть таким способом і на блокпостах, і, наприклад, в поліції.
А зараз із цифровими документами навіть пропускають через кордон. Дві країни – а саме Польща і Молдова – пропустять українців із документами в "Дії".
Як відновити втрачені документи
У кінці березня відновили роботу ЦНАПи. У них можна:
- отримати ID-картку;
- отримати закордонний паспорт;
- відновити втрачені документи.
Зараз через бойові дії ЦНАПи працюють не у всіх областях, а лише у:
- Вінницькій;
- Волинській;
- Закарпатській;
- Івано-Франківській;
- Кіровоградській;
- Львівській;
- Рівненській;
- Тернопільській;
- Хмельницькій;
- Чернівецькій.
Перевірити, де зараз працюють ЦНАПи, їхні адреси та контакти можна за посиланням.
Відновила роботу і Міграційна служба. Паспортні послуги надають також не у всіх областях, а лише там, де дозволяє безпекова ситуація. Перевірити, чи працює відділення у вашому місті, можна за цим посиланням.
Тимчасовий "єДокумент"
Раніше ми повідомляли, що в Україні запустили новий тимчасовий документ на період воєнного стану.
"єДокумент" покликаний допомогти українцям, що через вимушену евакуацію у більш безпечні регіони країни не взяли з собою всі необхідні документи.
Він містить:
- паспортні дані;
- РНОКПП (картка платника податків).
"Сьогодні" також писали, які документи потрібні українцю для виїзду за кордон, а також, які країни дозволяють обміняти готівкову гривню, і як це зробити.