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Дорога для эвакуации закрыта? Как без паспорта ездить по Украине

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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25 марта, 10:52
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Рассказываем, что делать, если вы отправились в путь без документов или потеряли их
Есть несколько способов восстановить утраченные документы
Есть несколько способов восстановить утраченные документы / Фото: Getty Images, Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

Украинцы массово эвакуируются с горячих точек в более безопасные регионы. В экстремальной ситуации очень часто люди могут не взять с собой важные документы. Иногда их теряют в пути.

Что делать, если это произошло? Как без паспорта передвигаться по Украине, рассказали в "Дії".

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Пересечь блокпосты и границы без паспорта

Первый и самый легкий вариант, если под рукой нет паспорта, – показывать цифровые документы. В Украине ID-карта или загранпаспорт в "Дії" имеют такую же юридическую силу, как и обычные.

Поэтому идентифицировать ваше лицо могут таким способом и на блокпостах, и, например, в полиции.

А сейчас с цифровыми документами даже пропускают через границу. Две страны – а именно Польша и Молдова – пропустят украинцев с документами "Дії".

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Как восстановить утраченные документы

В конце марта возобновили работу ЦНАПы. У них можно:

  • получить ID-карту;
  • получить загранпаспорт;
  • восстановить утраченные документы.

Сейчас из-за боевых действий ЦНАПы работают не во всех областях, а только в:

  • Винницкой;
  • Волынский;
  • Закарпатской;
  • Ивано-Франковский;
  • Кировоградской;
  • Львовской;
  • Ровенской;
  • Тернопольской;
  • Хмельницкой;
  • Черновицкой.

Проверить, где сейчас работают ЦНАПы, их адреса и контакты можно по ссылке.

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Возобновила работу и Миграционная служба. Паспортные услуги предоставляют также не во всех областях, а только там, где позволяет ситуация с безопасностью. Проверить, работает ли отделение в вашем городе, можно по этой ссылке.

Временный "єДокумент"

Ранее мы сообщали, что в Украине запустили новый временный документ на период военного положения.

"єДокумент" призван помочь украинцам, что из-за вынужденной эвакуации в более безопасные регионы страны не взяли с собой все необходимые документы.

Он содержит:

  • паспортные данные;
  • РНОКПП (карта налогоплательщика).

"Сегодня" также писали, какие документы нужны украинцу для выезда за границу, а также, какие страны разрешают обменять наличную гривну, и как это сделать.

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