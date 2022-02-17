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Долар знижує планку: що відбувається на ринку валют

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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17 лютого, 08:21
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 17 лютого
Курс валют на четвер, 17 лютого
Курс валют на четвер, 17 лютого / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на четвер, 17 лютого, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 28,09 грн;
  • 1 євро – 31,93 грн;
  • 1 злотий – 7,09 грн;
  • 10 російських рублів – 3,74 грн.

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Порівняно з попереднім банківським днем долар подешевшав на 15 копійок, євро – на 9 копійок. Курс злотого знизився на одну копійку, а російський рубль залишився без змін.

Яким був курс на міжбанку?

Американська валюта вийшла на торги у середу, 16 лютого, зі значеннями 28,08/28,10 грн, а до закриття міжбанку подорожчала на 10 копійок у купівлі та на 15 коп. у продажу – 28,17/28,15 грн.

Євро відкрив міжбанк у діапазоні 31,96/31,97 грн, а до кінця дня подорожчав до 32,00 грн у продажу та 31,99 грн у покупці.

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Що буде з курсом цього тижня?

Серйозне психологічне нагнітання навколо чуток про напад РФ на Україну змушує курс долара зростати, але економічних причин для цього немає – така думка інвестаналітика Сергія Фурси.

Аналітик Roboforex Андрій Гойлов прогнозує, що на цьому тижні курс гривні коливатиметься на рівні 28,15 грн, а євро з високою часткою ймовірності ослабне до 31,85 грн.

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Цитата дня

Наразі немає економічних причин зростання курсу, є психологічний тиск. Ось зараз є ці побоювання, тому і зростає курс. Чисто на психології.

Цитата на segodnya.ua
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