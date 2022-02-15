Кабмін обіцяє знизити ціни на пальне – на скільки воно може подешевшати

Поки що експерти обіцяють подальше зростання вартості пального – ще на гривню за літр

/ Фото: Сьогодні

Для автомобілістів хороша новина: пальне скоро має подешевшати. Уряд зайнявся питанням зниження позамежних цін на бензин і дизель, про це заявила перший віце-прем'єр Юлія Свириденко. Про які заходи йдеться, чиновниця не повідомила. Поки що вартість бензину та дизпального тільки зростає .

Коли ціни підуть униз і завдяки яким можливим діям з боку Кабміну, розповіли наші експерти: директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн та заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев. А експерт ринку зрідженого газу Артем Куюн пояснив, що буде з цінами на LPG для автомобілів.

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Що змінилося за тиждень

За минулі сім днів бензин та ДП подорожчали майже на 50 коп/л. Зростання їхньої вартості продовжилося після публікації Міністерством економіки ще 3 лютого нових граничних цін на пальне. Нагадаємо: регулювання цін на не преміальні бензин та ДП уряд запровадив у травні 2021 року на час карантину, щоб не допустити необґрунтованого зростання цін. Вартість преміум-пального та автогазу не регулюється.

Нові граничні ціни мали з'явитися 14 лютого, але у зв'язку з анонсованими Юлією Свириденко заходами Кабміну щодо їх зниження, прайси поки що не змінилися.

Зараз ціна на "звичайний" бензин не повинна перевищувати 35,84 грн/л, на "звичайне" дизпальне – 35,30 грн/л. Середня по країні ціна бензину А-92 дорівнює 33,23 грн/л, А-95 – 34,14 грн/л, дизпального – 33,43 грн/л.

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У більшості регіонів ціни зросли на 35-60 коп./л, але найпомітніше подорожчання було в областях, де найнижчі ціни, найнезначніше – в областях, де ціни найвищі. Так, у Сумській області бензини подорожчали на 88 коп./л, у Запорізькій – на 70 коп./л, а в Луганській – на 10 коп./л, у Донецькій – на 20 коп./л.

Найвищі ціни на А-92 та ДП у Луганській обл.: А-92 – 34,85 грн/л, ДП – 35,73 грн/л. Найдорожчий А-95 у Києві – 35,87 грн/л.

Найнижчі ціни на бензини та ДП у Сумській обл.: А-92 – 32,19 грн/л, А-95 – 33,17 грн/л, ДП – 32,26 грн/л.

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Автогаз майже не дешевшає: мінус 2 коп./л у середньому за тиждень. Хоча у двох областях – Сумській та Харківській – ціни впали помітно, на 12 та 15 коп./л, у Тернопільській – на 7 коп./л. У інших регіонах ціни були стабільними чи опустилися на 1-2 коп./л. Найдорожчий газ, як і раніше, в Луганській обл. – 19,36 грн/л, найдешевший у Житомирській – 18,62 грн/л.

Розкид цін зменшився за бензинами та ДП і не змінився за автогазом. По А-92 розкид становить 8,3% (2,66 грн/л), було 11%, А-95 – 8,1% (2,70 грн/л), було 10%, по дизелю – 10, 8% (3,47 грн/л), було 13,4%, газу – 4% (0,74 грн/л).

Які ціни у всіх регіонах – див. інфографіки.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 33,23 грн/л (+47 коп.)

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 34,15 грн/л (+46 коп.)

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 33,44 грн/л (+46 коп.)

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 18,88 грн/л (-2 коп.)

Аналіз ситуації на ринку

На думку експертів, можливе здешевлення пального в Україні у зв'язку з діями уряду може бути нівельоване двома негативними чинниками: стрімким зростанням світових цін на нафту через посилення риторики навколо відносин між Україною та РФ та подорожчанням з цієї ж причини долара щодо гривні.

Геннадій Рябцев нагадав, що нафта знову подорожчала більш ніж на 5 дол./барель, або до 95 дол./барель. Деякі закордонні аналітики вже говорять про можливе зростання одразу до 125 дол./барель, якщо нагнітання войовничої риторики продовжиться.

"Щодо обіцяного швидкого зниження цін на пальне, то Кабмін самостійно може лише зменшити встановлену ним же максимальну торгову націнку, наприклад, з 5 до 4 грн/л для бензину та з 7 до 5 грн/л для ДП, – роз'яснив Геннадій Рябцев. – Тобто уріжуть прибуток трейдерів. Дефіцит пального з цієї причини навряд чи буде, але може зрости частка преміальних нафтопродуктів, ціни на які не регулюються. "Звичайний" А-95 може бути відсутнім у продажу, а А-95+, покращеної якості, але й помітно дорожчий, буде в наявності. Зменшити ПДВ, як вчинили у Польщі, щоб ціни впали, може лише Верховна Рада, а це процес не швидкий".

Сергій Куюн повідомив, що 14 лютого ціни в опті на бензин і ДП різко зросли, відреагувавши на падіння курсу гривні.

"З ранку стало відомо про зростання долара на готівковому ринку до 28,78 грн., або на 68 коп. (+2,4%), порівняно з п'ятницею, на міжбанку долар торгувався на рівні 28,58 грн (+50 коп.), – аналізує експерт. – Оптовий ринок відреагував блискавично, рекордне зростання на дизпальне – 1,75 грн/л (32 грн/л). На решті базисів зростання було помітно нижчим — 0,40–1 грн/л (30,70–31,40 грн/л)".

Що стосується дій Кабміну щодо зниження цін на пальне, то, за словами Сергія Куюна, поки що про них нічого не відомо. Можливо це питання розглянуть 16 лютого на черговому засіданні уряду.

Експерти також зазначають, що драйвером останнього зростання цін у роздробі стала найбільша консолідована мережа групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та ін. – всього 1540 станцій, це чверть ринку), яка їх підвищила на бензин та дизель на 1 грн./л. У мережі ANP бензин марки А-92 подорожчав до 31,95 грн/л, А-95 – до 32,95 грн/л та ДП – до 32 грн/л. На станціях "Укрнафти" ціни на А-92 зросли до 32 грн/л, на А-95 та ДП — до 33 та 32 грн/л.

У мережі KLO бензини подорожчали на 40 коп./л: А-92 – до 34,39 грн/л, А-95 – до 34,99 грн/л. Ціна ДП зросла на 20 коп./л до 34,59 грн/л. Дизпальне у мережі SOCAR подорожчало на 2 грн/л, до 37,98 грн/л. Ще низка мереж підняла вартість усіх видів пального на 0,25-1,5 грн/л.

Як повідомив Артем Куюн, автогаз українського видобутку повільно дешевшає в опті, але імпортний, якого маємо 75% ринку, навпаки дорожчає.

"Ціни на кордоні знову пішли вгору, гривня валиться – аукціони з оптового продажу газу вже відреагували. Тож очікуване зниження цін на газ у роздробі поки що неактуальне. Найнижчі прайси у "Привату", який торгує українським газом – 18,13 грн/л, але трейдери, які торгують імпортним LPG, ціни не опускають, у них на 1,5-1,8 грн/л вище", – аналізує експерт.

Що може змінитись за тиждень

Експерти кажуть, що ситуація важко прогнозована, оскільки залежить від кількох невизначених факторів.

"Тиждень може бути цікавим, – аналізує Геннадій Рябцев. – Очікую, що у вівторок Мінекономіки опублікує нові граничні рекомендовані ціни на пальне, вони виявляться вищими за діючі. Але якщо в середу уряд вирішить знизити максимальну торгову націнку з 5 до 4 грн/л для бензину та з 7 до 5 грн/л для ДП, то граничні ціни відразу переглянуть. Ця невизначеність нервує ринок і змушує трейдерів збільшувати вартість пального".

Сергій Куюн підрахував, що за новими рекомендаціями Мінекономіки пальне має подорожчати ще приблизно на 80 коп./л. Але може бути зростання і на гривню, оскільки корективи внесе долар, що несподівано подорожчав.

"А якщо тимчасово знизити ПДВ, то ціни на пальне впадуть на 10%, або на 3-3,5 грн/л", – оцінив експерт.

Артем Куюн прогнозує, що вартість автогазу до кінця цього тижня не зміниться.