Сьогодні 04:45 на
Фрістайл
Жінки, вільні дисципліни, біг-ейр
Фінальний заїзд
Сьогодні 05:00 на
Гірськолижний спорт
Чоловіки, супергігант
Фінал
Сьогодні 08:05 на
Керлінг
Змішані пари
Матч за бронзу
Сьогодні 09:36 на
Сноуборд
Жінки, паралельний гігантский слалом
Фінал
Сьогодні 09:43 на
Сноуборд
Чоловіки, паралельний гігантский слалом
Фінал
Сьогодні 10:30 на
Біатлон
Чоловіки, індивідуальні
перегони, 20 км. Фінал
Сьогодні 12:30 на
Ковзанярський спорт
Чоловіки, 1500 м
Фінал
Сьогодні 13:47 на
Лижні гонки
Жінки, спринт
Вільний стиль, фінал
Сьогодні 14:00 на
Лижні гонки
Чоловіки, спринт
Вільний стиль, фінал
Сьогодні 14:05 на
Керлінг
Змішані пари
Фінал
Сьогодні 15:35 на
Санний спорт
Жінки
4-а спроба
Завтра 05:45 на
Фрістайл
Чоловіки, вільні дисципліни, біг-ейр
Фінальний заїзд
Завтра 07:45 на
Гірськолижний спорт
Жінки, слалом
2-й заїзд
Завтра 09:45 на
Сноуборд
Жінки, сноуборд-крос
Фінал
Завтра 13:00
Лижне двоборство
Індивідуальна першість Гундерсена, 10 км. Звичайний
трамплін. Лижні гонки
Завтра 15:20 на
Шорт-трек
Чоловіки, 1500 м
Фінал А
Завтра 15:35 на
Санний спорт
Двійки
2-а спроба
10 лютого 03:30 на
Фігурне катання
Чоловіки, довільна
програма. Фінал
10 лютого 04:25 на
Сноуборд
Жінки, сноуборд-хафпайп
3-й фінальний заїзд
10 лютого 08:15 на
Гірськолижний спорт
Чоловіки, гірськолижна
комбінація, слалом. Фінал
10 лютого 09:00 на
Лижні гонки
Жінки, 10 км
Класичний стиль. Фінал
10 лютого 09:15 на
Сноуборд
Чоловіки, сноуборд-кросс
Фінал
10 лютого 13:50 на
Фрістайл
Змішані команди
Акробатика, другий фінал
10 лютого 14:00 на
Ковзанярський спорт
Жінки, 5000 м
Фінал
10 лютого 15:30 на
Санний спорт
Командні змагання
Естафета. Фінал
Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💰 Суд над Кузьміних 🏆 ТОП-рейтинги 🔔 Загроза війни з Росією
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Що з пальним: "Пішки ходиш?" – "Ні, голодний їжджу"

Олександр Панченко Олександр Панченко Редактор Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 лютого, 06:07
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Бензин уже по 40 гривень за літр, коли зупиняться ціни

Вартість пального в Україні щотижня б'є нові рекорди . Народ уже реагує на безперервне подорожчання пального з гумором. Зустрілись два українці: "Ти як так схуд?" – "Та бензин нині дорогий" – "Пішки тепер ходиш?" – "Ні, голодний їжджу!"

А якщо серйозно, то з початку року ціни на бензин зросли на 15%, дизпальне – на 17%, у грошах це плюс 4,6 грн за літр бензину та 5,16 грн за літр ДП. Чому так стрімко зростають ціни і коли вони зупиняться, з'ясували "Сьогодні".

Реклама

Наші експерти: директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев та експерт ринку зрідженого газу Артем Куюн.

Що змінилося за тиждень

Мінекономіки 3 лютого опублікувало нові граничні рекомендовані ціни на бензин та дизпальне. Вони, як і прогнозували наші експерти, виявилися набагато вищими, ніж колишні. Тепер ціна на "звичайний" бензин не повинна перевищувати 35,84 грн/л (+1,59 грн), на "звичайне" дизпальне – 35,30 грн/л (+1,46 грн/л).

Нагадаємо: регулювання цін на не преміальні бензин та ДП уряд запровадив у травні 2021 року на час карантину, щоб не допустити необґрунтованого зростання цін. Вартість преміум-пального та автогазу не регулюється. Цим успішно користуються трейдери: в одній із мереж преміум-сегмента ціна бензину А-98 вже перевищила 40 грн/л, а ціна бензину А-95+ сягнула 39 грн/л.

Реклама

У регіонах зростання цін на бензин і ДП виявилося неоднаковим, всі області та Київ розділилися на три нерівні групи. У більшості із них пальне подорожчало на 50-90 коп./л. У трьох областях – Чернігівській, Сумській та Запорізькій – ціни зросли лише на 27-40 коп./л. А от у Києві та області, Донецькій, Луганській та ще у чотирьох областях прайси збільшилися одразу на 1-1,96 грн/л. Рекордне зростання цін на Дніпропетровщині: бензин подорожчав за тиждень на 1,84 грн/л, ДП – на 1,96 грн/л!

Найвищі ціни на А-92 та ДП у Луганській обл.: А-92 – 34,75 грн/л, ДП – 35,63 грн/л. Найдорожчий А-95 у Києві – 35,55 грн/л.

Найнижчі ціни на бензини та ДП у Сумській обл.: А-92 – 31,31 грн/л, А-95 – 32,30 грн/л, ДП – 31,41 грн/л.

Реклама

Автогаз майже не дешевшає: мінус 3 коп. у середньому за тиждень. Хоча у двох областях – Житомирській та Запорізькій – ціни впали помітно, на 20 коп./л, ще у п'яти – на 5-12 коп./л. Але в Одеській та Харківській газ навіть подорожчав на 5 коп./л, у восьми областях та у Києві ціни не змінилися. Найдорожчий газ, як і раніше, в Луганській обл. – 19,36 грн/л, найдешевший тепер не на Рівненщині, а на Житомирщині – 18,62 грн/л.

Розкид цін збільшився за всіма видами пального. По А-92 розкид становить 11% (3,44 грн/л), було 7,5%, А-95 – 10% (3,25 грн/л), було 7,8%, по дизелю – 13, 4% (4,22 грн/л), було 10,7%, газу – 4% (0,74 грн/л), було 3,7%.

Які ціни у всіх регіонах, див. інфографіки.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 32,76 грн/л (+89 коп.)

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 33,69 грн/л (+88 коп.)

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 32,98 грн/л (+85 коп.)

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 18,93 грн/л (-3 коп.)

Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що у лютому послабшав один із трьох факторів, які штовхають ціни на пальне вгору: гривня перестала дешевшати і помітно зміцнилася відносно долара – за десять днів на 1 грн. Але головний фактор – нафта, що дорожчає – посилив вплив на ціну пального. Третя причина подорожчання: розрахунки граничних цін на пальне Міністерством економіки, що базуються на європейських котируваннях на нафту.

"Якби не чергова публікація рекомендацій Мінекономіки, нинішні ціни пального були б нижчими приблизно на 1,5 грн/л, – констатував Геннадій Рябцев. – Ціна нафти 94 долари за барель – спекулятивна, заснована на геополітиці, ситуації навколо України. Пропозиція нафти у світі більша за попит, але котирування все одно зростають, не виключаю, що незабаром може бути 100 дол./бар.".

Сергій Куюн додав, що в Україні за підсумками тижня ціни на дрібнооптові партії дизпального в середньому зросли на 0,67 грн/л (+2,3%), бензину – на 0,87 грн/л (+2,8%).

"Є всі підстави вважати, що рух нагору збережеться і надалі", – каже експерт.

Великі мережі АЗС ще 4 лютого підвищили ціни на бензини та дизпальне. Зокрема, на WOG та ОККО бензини А-92 та А-95 подорожчали на 1,49-1,59 грн/л, до 34,99 та 35,84 грн/л, ДП на 1,46 грн/л, до 35,30 грн/л. На KLO бензини та ДП подорожчали на 1 грн/л: бензин А-92 – до 33,99 грн/л, бензин А-95 – до 34,59 грн/л, ДП – до 34,39 грн/л. Бензини в мережі SOCAR подорожчали на 1,5-1,59 грн/л, до 35,48 та 35,84 грн/л, ДП на 1 грн/л, до 36,98 грн/л.

У середньому та нижньому ціновому сегменті ціни поступово зростали з 5 по 7 лютого. На "БРСМ-Нафта" бензини подорожчали на 45 коп./л: А-92 – до 31,53 грн/л, А-95 – до 32,53 грн/л, ДП на 0,55 грн/л, до 31 53 грн/л. На Prime усі види пальногоподорожчали на 50 коп./л: А-92 – до 32,50 грн/л, А-95 – до 33,50 грн/л, ДП – до 32,00 грн/л. Ще низка мереж підвищила ціни в межах 0,2-1,6 грн/л.

Як повідомив Артем Куюн, минулого тижня продовжилося зниження оптових цін на автогаз. У частині трейдерів ціни знизилися на 420-600 грн/т або до 26 400 грн/т. Але на аукціонах державного "Укргазвидобування" газ подорожчав на 205 грн/т, до 26 277 грн/т. У роздріб ціни опустилися на 10-30 коп./л.

"У мережі групи "Приват" газ подешевшав на 10 коп./л, до 18,13 грн/л, Chipo та Mango – на 13 та 29 коп./л, до 18,46 грн/л та 18,31 грн/л. "БРСМ-Нафта", "Кворум" опустили ціну на 3-10 коп./л", – уточнив Артем Куюн.

Що може змінитися за тиждень

Прогнози експертів невтішні: бензин та ДП продовжать дорожчати, ціна літра А-95 перевищить 36 грн, літра ДП – 35,5 грн/л.

Сергій Куюн каже, що підвищення оптових цін перекинеться на АЗС до кінця першої декади лютого.

"При поточній вартості нафти, потенціал зростання цін на бензини та дизпальне становить у середньому ще 1 грн/л, – підрахував експерт. – Для стабілізації роздрібних цін пропоную на півроку знизити ставку ПДВ на пальне, як зробили у Польщі. Ціни у них впали на 12%, бензин уже дешевший, ніж в Україні. У нас у ціні літра бензину закладено 6 грн ПДВ та 7 грн акцизу. Якщо тимчасово прибрати ПДВ, то ціни на пальне впадуть на 10%, або на 3-3,5 грн/л".

Геннадій Рябцев каже, що продовжиться плавне підвищення цін у тих мережах, які ще не підняли. У середньому країною пальне подорожчає за тиждень ще на 40-50 коп./л.

Артем Куюн очікує помітнішого зниження цін на автогаз, які майже не змінювалися понад два місяці.

"Передумови до здешевлення є, але реалізувати їх не дають "танцюючі" оптові ціни на кордоні. Якщо цього тижня в опті встановиться чіткий спадний тренд, можна очікувати здешевлення в роздріб на 40-50 коп./л", – каже експерт.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Краще не стане? Що буде з пенсіями українців старше 65 років Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Долар знову рветься вгору? Що буде з курсом валют цього тижня Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький Що буде з "Північним потоком-2" і чи вистачить газу Україні: Коболєв про газову кризу Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Більше новин
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

44159.41

Dogecoin (DOGE)

0.17

Ethereum (ETH)

3148.1

Litecoin (LTC)

141.07

Ripple (XRP)

0.87

Купити криптовалюту
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28

Російський рубль (₽)

0.3711

Євро (€)

32.07

БІЗНЕС АУТ?
Податкова порка продовжується
Відчуй себе у шкірі бізнесмена
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
8 лютого. Сенфорд Флемінг. 143 роки тому (у 1879-му) цього дня на конференції в Канадському інституті Торонто шотландський інженер-залізничник запропонував ввести у всьому світі часові пояси…
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
32,45
31,95
31,00
18,12
32,50
32,00
31,00
18,08
33,53
32,53
31,53
19,05
35,49
34,79
34,38
19,48
37,68
34,89
34,46
18,73
38,09
34,50
33,00
19,01
38,85
35,59
35,17
19,15
38,99
35,84
35,29
19,64
38,99
35,84
35,29
19,64
39,97
35,84
36,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти