Що з пальним: "Пішки ходиш?" – "Ні, голодний їжджу"

Бензин уже по 40 гривень за літр, коли зупиняться ціни

Вартість пального в Україні щотижня б'є нові рекорди . Народ уже реагує на безперервне подорожчання пального з гумором. Зустрілись два українці: "Ти як так схуд?" – "Та бензин нині дорогий" – "Пішки тепер ходиш?" – "Ні, голодний їжджу!"

А якщо серйозно, то з початку року ціни на бензин зросли на 15%, дизпальне – на 17%, у грошах це плюс 4,6 грн за літр бензину та 5,16 грн за літр ДП. Чому так стрімко зростають ціни і коли вони зупиняться, з'ясували "Сьогодні".

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Наші експерти: директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев та експерт ринку зрідженого газу Артем Куюн.

Що змінилося за тиждень

Мінекономіки 3 лютого опублікувало нові граничні рекомендовані ціни на бензин та дизпальне. Вони, як і прогнозували наші експерти, виявилися набагато вищими, ніж колишні. Тепер ціна на "звичайний" бензин не повинна перевищувати 35,84 грн/л (+1,59 грн), на "звичайне" дизпальне – 35,30 грн/л (+1,46 грн/л).

Нагадаємо: регулювання цін на не преміальні бензин та ДП уряд запровадив у травні 2021 року на час карантину, щоб не допустити необґрунтованого зростання цін. Вартість преміум-пального та автогазу не регулюється. Цим успішно користуються трейдери: в одній із мереж преміум-сегмента ціна бензину А-98 вже перевищила 40 грн/л, а ціна бензину А-95+ сягнула 39 грн/л.

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У регіонах зростання цін на бензин і ДП виявилося неоднаковим, всі області та Київ розділилися на три нерівні групи. У більшості із них пальне подорожчало на 50-90 коп./л. У трьох областях – Чернігівській, Сумській та Запорізькій – ціни зросли лише на 27-40 коп./л. А от у Києві та області, Донецькій, Луганській та ще у чотирьох областях прайси збільшилися одразу на 1-1,96 грн/л. Рекордне зростання цін на Дніпропетровщині: бензин подорожчав за тиждень на 1,84 грн/л, ДП – на 1,96 грн/л!

Найвищі ціни на А-92 та ДП у Луганській обл.: А-92 – 34,75 грн/л, ДП – 35,63 грн/л. Найдорожчий А-95 у Києві – 35,55 грн/л.

Найнижчі ціни на бензини та ДП у Сумській обл.: А-92 – 31,31 грн/л, А-95 – 32,30 грн/л, ДП – 31,41 грн/л.

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Автогаз майже не дешевшає: мінус 3 коп. у середньому за тиждень. Хоча у двох областях – Житомирській та Запорізькій – ціни впали помітно, на 20 коп./л, ще у п'яти – на 5-12 коп./л. Але в Одеській та Харківській газ навіть подорожчав на 5 коп./л, у восьми областях та у Києві ціни не змінилися. Найдорожчий газ, як і раніше, в Луганській обл. – 19,36 грн/л, найдешевший тепер не на Рівненщині, а на Житомирщині – 18,62 грн/л.

Розкид цін збільшився за всіма видами пального. По А-92 розкид становить 11% (3,44 грн/л), було 7,5%, А-95 – 10% (3,25 грн/л), було 7,8%, по дизелю – 13, 4% (4,22 грн/л), було 10,7%, газу – 4% (0,74 грн/л), було 3,7%.

Які ціни у всіх регіонах, див. інфографіки.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 32,76 грн/л (+89 коп.)

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 33,69 грн/л (+88 коп.)

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 32,98 грн/л (+85 коп.)

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 18,93 грн/л (-3 коп.)

Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що у лютому послабшав один із трьох факторів, які штовхають ціни на пальне вгору: гривня перестала дешевшати і помітно зміцнилася відносно долара – за десять днів на 1 грн. Але головний фактор – нафта, що дорожчає – посилив вплив на ціну пального. Третя причина подорожчання: розрахунки граничних цін на пальне Міністерством економіки, що базуються на європейських котируваннях на нафту.

"Якби не чергова публікація рекомендацій Мінекономіки, нинішні ціни пального були б нижчими приблизно на 1,5 грн/л, – констатував Геннадій Рябцев. – Ціна нафти 94 долари за барель – спекулятивна, заснована на геополітиці, ситуації навколо України. Пропозиція нафти у світі більша за попит, але котирування все одно зростають, не виключаю, що незабаром може бути 100 дол./бар.".

Сергій Куюн додав, що в Україні за підсумками тижня ціни на дрібнооптові партії дизпального в середньому зросли на 0,67 грн/л (+2,3%), бензину – на 0,87 грн/л (+2,8%).

"Є всі підстави вважати, що рух нагору збережеться і надалі", – каже експерт.

Великі мережі АЗС ще 4 лютого підвищили ціни на бензини та дизпальне. Зокрема, на WOG та ОККО бензини А-92 та А-95 подорожчали на 1,49-1,59 грн/л, до 34,99 та 35,84 грн/л, ДП на 1,46 грн/л, до 35,30 грн/л. На KLO бензини та ДП подорожчали на 1 грн/л: бензин А-92 – до 33,99 грн/л, бензин А-95 – до 34,59 грн/л, ДП – до 34,39 грн/л. Бензини в мережі SOCAR подорожчали на 1,5-1,59 грн/л, до 35,48 та 35,84 грн/л, ДП на 1 грн/л, до 36,98 грн/л.

У середньому та нижньому ціновому сегменті ціни поступово зростали з 5 по 7 лютого. На "БРСМ-Нафта" бензини подорожчали на 45 коп./л: А-92 – до 31,53 грн/л, А-95 – до 32,53 грн/л, ДП на 0,55 грн/л, до 31 53 грн/л. На Prime усі види пальногоподорожчали на 50 коп./л: А-92 – до 32,50 грн/л, А-95 – до 33,50 грн/л, ДП – до 32,00 грн/л. Ще низка мереж підвищила ціни в межах 0,2-1,6 грн/л.

Як повідомив Артем Куюн, минулого тижня продовжилося зниження оптових цін на автогаз. У частині трейдерів ціни знизилися на 420-600 грн/т або до 26 400 грн/т. Але на аукціонах державного "Укргазвидобування" газ подорожчав на 205 грн/т, до 26 277 грн/т. У роздріб ціни опустилися на 10-30 коп./л.

"У мережі групи "Приват" газ подешевшав на 10 коп./л, до 18,13 грн/л, Chipo та Mango – на 13 та 29 коп./л, до 18,46 грн/л та 18,31 грн/л. "БРСМ-Нафта", "Кворум" опустили ціну на 3-10 коп./л", – уточнив Артем Куюн.

Що може змінитися за тиждень

Прогнози експертів невтішні: бензин та ДП продовжать дорожчати, ціна літра А-95 перевищить 36 грн, літра ДП – 35,5 грн/л.

Сергій Куюн каже, що підвищення оптових цін перекинеться на АЗС до кінця першої декади лютого.

"При поточній вартості нафти, потенціал зростання цін на бензини та дизпальне становить у середньому ще 1 грн/л, – підрахував експерт. – Для стабілізації роздрібних цін пропоную на півроку знизити ставку ПДВ на пальне, як зробили у Польщі. Ціни у них впали на 12%, бензин уже дешевший, ніж в Україні. У нас у ціні літра бензину закладено 6 грн ПДВ та 7 грн акцизу. Якщо тимчасово прибрати ПДВ, то ціни на пальне впадуть на 10%, або на 3-3,5 грн/л".

Геннадій Рябцев каже, що продовжиться плавне підвищення цін у тих мережах, які ще не підняли. У середньому країною пальне подорожчає за тиждень ще на 40-50 коп./л.

Артем Куюн очікує помітнішого зниження цін на автогаз, які майже не змінювалися понад два місяці.