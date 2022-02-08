Что с топливом: "Пешком ходишь?" – "Нет, голодный езжу"

Сегодня 04:45 на
Фристайл
Женщины, свободные дисциплины, биг-эйр
Финальный заезд
Сегодня 05:00 на
Горнолыжный спорт
Мужчины, супергигант
Финал
Сегодня 08:05 на
Керлинг
Смешанные пары
Матч за бронзу
Сегодня 09:36 на
Сноуборд
Женщины, параллельный гигантский слалом
Финал
Сегодня 09:43 на
Сноуборд
Мужчины, параллельный гигантский слалом
Финал
Сегодня 10:30 на
Биатлон
Мужчины, индивидуальная
гонка, 20 км. Финал
Сегодня 12:30 на
Конькобежный спорт
Мужчины, 1500 м
Финал
Сегодня 13:47 на
Лыжные гонки
Женщины, спринт
Свободный стиль, финал
Сегодня 14:00 на
Лыжные гонки
Мужчины, спринт
Свободный стиль, финал
Сегодня 14:05 на
Керлинг
Смешанные пары
Финал
Сегодня 15:35 на
Санный спорт
Женщины
4-я попытка
Завтра 05:45 на
Фристайл
Мужчины, свободные дисциплины, биг-эйр
Финальный заезд
Завтра 07:45 на
Горнолыжный спорт
Женщины, слалом
2-й заезд
Завтра 09:45 на
Сноуборд
Женщины, сноуборд-кросс
Финал
Завтра 13:00
Лыжное двоборье
Индивидуальное первенство Гундерсена, 10 км. Обычный
трамплин. Лыжные гонки
Завтра 15:20 на
Шорт-трек
Мужчины, 1500 м
Финал А
Завтра 15:35 на
Санный спорт
Двойки
2-я попытка
10 февраля 03:30 на
Фигурное катание
Мужчины, произвольная
программа. Финал
10 февраля 04:25 на
Сноуборд
Женщины, сноуборд-хафпайп
3-й финальный заезд
10 февраля 08:15 на
Горнолыжный спорт
Мужчины, горнолыжная
комбинация, слалом. Финал
10 февраля 09:00 на
Лыжные гонки
Женщины, 10 км
Классический стиль. Финал
10 февраля 09:15 на
Сноуборд
Мужчины, сноуборд-кросс
Финал
10 февраля 13:50 на
Фристайл
Смешанные команды
Акробатика, второй финал
10 февраля 14:00 на
Конькобежный спорт
Женщины, 5000 м
Финал
10 февраля 15:30 на
Санный спорт
Командные соревнования
Эстафета. Финал
Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💰 Суд над Кузьминых 🏆 ТОП-рейтинги 🔔 Угроза войны с Россией
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Что с топливом: "Пешком ходишь?" – "Нет, голодный езжу"

Александр Панченко Александр Панченко Редактор Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 февраля, 06:07
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Бензин уже по 40 гривен за литр, когда остановятся цены

Стоимость топлива в Украине каждую неделю бьет новые рекорды. Народ уже реагирует на непрекращающееся подорожание горючего с юмором. Встречаются два украинца: "Ты что так похудел?" – "Да бензин нынче дорогой" – "Пешком теперь ходишь?" – "Нет, голодный езжу!"

А если серьезно, то с начала года бензин подорожал на 15%, дизтопливо – на 17%, в деньгах это плюс 4,6 грн за литр бензина и 5,16 грн за литр ДТ. Почему так стремительно растут цены и когда они остановятся, выяснили "Сегодня".

Реклама

Наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Что изменилось за неделю

Минэкономики 3 февраля опубликовало новые предельные рекомендованные цены на бензин и дизтопливо. Они, как и прогнозировали наши эксперты, оказались намного выше, чем прежние. Теперь цена на "обычный" бензин не должна превышать 35,84 грн/л (+1,59 грн), на "обычное" дизтопливо – 35,30 грн/л (+1,46 грн/л).

Напомним: регулирование цен на непремиальные бензин и ДТ правительство ввело в мае 2021 года на время карантина, чтобы не допустить необоснованного роста цен. Стоимость премиум-топлива и автогаза не регулируется. Этим успешно пользуются трейдеры: в одной из сетей премиум-сегмента цена бензина А-98 уже превысила 40 грн/л, а цена бензина А-95+ дошла до 39 грн/л.

Реклама

По регионам рост цен на бензин и ДТ оказался неодинаковым, все области и Киев разделились на три неравные группы. В большинстве из них топливо подорожало на 50-90 коп./л. В трех областях – Черниговской, Сумской и Запорожской – цены выросли всего на 27-40 коп./л. А вот в Киеве и области, Донецкой, Луганской и еще в четырех областях прайсы увеличились сразу на 1-1,96 грн/л. Рекордный рост цен на Днепропетровщине: бензин подорожал за неделю на 1,84 грн/л, ДТ – на 1,96 грн/л!

Самые высокие цены на А-92 и ДТ в Луганской обл.: А-92 – 34,75 грн/л, ДТ – 35,63 грн/л. Самый дорогой А-95 в Киеве – 35,55 грн/л.

Самые низкие цены на бензины и ДТ в Сумской обл.: А-92 – 31,31 грн/л, А-95 – 32,30 грн/л, ДТ – 31,41 грн/л.

Реклама

Автогаз почти не дешевеет: минус 3 коп. в среднем за неделю. Хотя в двух областях – Житомирской и Запорожской – цены упали заметно, на 20 коп/л, еще в пяти – на 5-12 коп./л. Но в Одесской и Харьковской газ даже подорожал на 5 коп./л, в восьми областях и в Киеве цены не изменились. Самый дорогой газ по-прежнему в Луганской обл. – 19,36 грн/л, самый дешевый теперь не в Ровенской, а в Житомирской – 18,62 грн/л.

Разброс цен увеличился по всем видам топлива. По А-92 разброс составляет 11% (3,44 грн/л), было 7,5%, по А-95 – 10% (3,25 грн/л), было 7,8%, по дизелю – 13,4% (4,22 грн/л), было 10,7%, по газу – 4% (0,74 грн/л), было 3,7%.

Какие цены во всех регионах, см. инфографики.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 32,76 грн/л (+89 коп.)

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 33,69 грн/л (+88 коп.)

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 32,98 грн/л (+85 коп.)

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 18,93 грн/л (-3 коп.)

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что в феврале ослабел один из трех факторов, которые толкают цены на топливо вверх: гривня перестала дешеветь и заметно укрепилась по отношению к доллару – за десять дней на 1 грн. Но главный фактор – дорожающая нефть – усилил воздействие на цену топлива. Третья причина подорожания: расчеты Министерства экономики предельных цен на топливо, которые базируются на европейских котировках на нефть.

"Если бы не очередная публикация рекомендаций Минэкономики, нынешние цены топлива были бы ниже примерно на 1,5 грн/л, – констатировал Геннадий Рябцев. – Цена нефти 94 доллара за баррель – спекулятивная, основана на геополитике, на ситуации вокруг Украины. Предложение нефти в мире больше спроса, но котировки все равно растут, не исключаю, что вскоре может быть 100 долл./барр.".

Сергей Куюн добавил, что в Украине по итогам недели цены на мелкооптовые партии дизтоплива в среднем выросли на 0,67 грн/л (+2,3%), бензина – на 0,87 грн/л (+2,8%).

"Есть все основания полагать, что движение вверх сохранится и в дальнейшем", – говорит эксперт.

Крупные сети АЗС еще 4 февраля повысили цены на бензины и дизтопливо. В частности, на WOG и ОККО бензины А-92 и А-95 подорожали на 1,49-1,59 грн/л, до 34,99 и 35,84 грн/л, ДТ на 1,46 грн/л, до 35,30 грн/л. На KLO бензины и ДТ подорожали на 1 грн/л: бензин А-92 – до 33,99 грн/л, бензин А-95 – до 34,59 грн/л, ДТ – до 34,39 грн/л. Бензины в сети SOCAR подорожали на 1,5-1,59 грн/л, до 35,48 и 35,84 грн/л, ДТ на 1 грн/л, до 36,98 грн/л.

В среднем и нижнем ценовом сегменте цены постепенно росли с 5 по 7 февраля. На "БРСМ-Нафта" бензины подорожали на 45 коп./л: А-92 – до 31,53 грн/л, А-95 – до 32,53 грн/л, ДТ на 0,55 грн/л, до 31,53 грн/л. На Prime все виды топлива подорожали на 50 коп./л: А-92 до 32,50 грн/л, А-95 – до 33,50 грн/л, ДТ – до 32,00 грн/л. Еще ряд сетей повысили цены в пределах 0,2-1,6 грн/л.

Как сообщил Артем Куюн, на минувшей неделе продолжилось снижение оптовых цен на автогаз. У части трейдеров цены снизились на 420-600 грн/т, или до 26 400 грн/т. Но на аукционах государственной "Укргаздобычи" газ подорожал на 205 грн/т, до 26 277 грн/т. В рознице цены опустились на 10-30 коп./л.

"В сети группы "Приват" газ подешевел на 10 коп./л, до 18,13 грн/л, Chipo и Mango – на 13 и 29 коп./л, до 18,46 грн/л и 18,31 грн/л. "БРСМ-Нафта", "Кворум" опустили цену на 3–10 коп/л", – уточнил Артем Куюн.

Что может измениться за неделю

Прогнозы экспертов неутешительны: бензин и ДТ продолжат дорожать, цена литра А-95 превысит 36 грн, литра ДТ – 35,5 грн/л.

Сергей Куюн говорит, что повышение оптовых цен перекинется на АЗС к концу первой декады февраля.

"При текущей стоимости нефти, потенциал роста цен на бензины и дизтопливо составляет в среднем еще 1 грн/л, – подсчитал эксперт. – Для стабилизации розничных цен предлагаю на полгода снизить ставку НДС на топливо, как сделали в Польше. Цены у них упали на 12%, бензин уже дешевле, чем в Украине. У нас в цене литра бензина заложено 6 грн НДС и 7 грн акциза. Если временно убрать НДС, то цены на топливо упадут на 10% или на 3-3,5 грн/л".

Геннадий Рябцев говорит, что продолжится плавное повышение цен в тех сетях, которые еще их не подняли. В среднем по стране топливо подорожает за неделю еще на 40-50 коп./л.

Артем Куюн ожидает более заметного снижения цен на автогаз, которые почти не менялись свыше двух месяцев.

"Предпосылки к удешевлению есть, но реализовать их не дают "пляшущие" вверх-вниз оптовые цены на границе. Если на этой неделе в опте установится четкий нисходящий тренд, можно ожидать удешевления в рознице на 40-50 коп./л", – говорит эксперт.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Лучше не станет? Что будет с пенсиями украинцев старше 65 лет София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Доллар снова рвется вверх? Что будет с курсом валют на этой неделе Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Андрей Галицкий Что будет с "Северным потоком-2" и хватит ли газа Украине: Коболев о газовом кризисе Андрей Галицкий · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Крипторынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Больше новостей
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

44159.41

Dogecoin (DOGE)

0.17

Ethereum (ETH)

3148.1

Litecoin (LTC)

141.07

Ripple (XRP)

0.87

Купить криптовалюту
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28

Российский рубль (₽)

0.3711

Евро (€)

32.07

БИЗНЕС АУТ?
Налоговая порка продолжается
Почувствуй себя в шкуре бизнесмена
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Доллар VS гривня
В какой валюте хранят деньги украинцы
Загляни под матрас
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сегодня
8 февраля. Сэнфорд Флеминг. 143 года назад (в 1879-м) в этот день на конференции в Канадском институте Торонто шотландский инженер-железнодорожник предложил ввести во всем мире часовые пояса…
История дня - за минуту

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Коммуналка
Сколько будем платить за газ?
Узнать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
32,45
31,95
31,00
18,12
32,50
32,00
31,00
18,08
33,53
32,53
31,53
19,05
35,49
34,79
34,38
19,48
37,68
34,89
34,46
18,73
38,09
34,50
33,00
19,01
38,85
35,59
35,17
19,15
38,99
35,84
35,29
19,64
38,99
35,84
35,29
19,64
39,97
35,84
36,97
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять