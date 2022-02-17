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Доллар снижает планку: что происходит на рынке валют

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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17 февраля, 08:21
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 17 февраля
Курс валют на четверг, 17 февраля
Курс валют на четверг, 17 февраля / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 17 февраля, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 28,09 грн;
  • 1 евро – 31,93 грн;
  • 1 злотый – 7,09 грн;
  • 10 российских рублей – 3,74 грн.

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По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подешевел на 15 копеек, евро – на 9 копеек. Курс злотого снизился на одну копейку, а рубль остался без изменений.

Каким был курс на межбанке?

Американская валюта вышла на торги в среду, 16 февраля, со значениями 28,08/28,10 грн, а к закрытию межбанка подорожала на 10 копеек в покупке и 15 в продаже — 28,17/28,15 грн.

Евро открыл межбанк в диапазоне 31,96/31,97 грн, а к концу дня подорожал до 32,00 грн в продаже и 31,99 грн в покупке.

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Что будет с курсом на этой неделе?

Серьезное психологическое нагнетание вокруг слухов о нападении РФ на Украину заставляет курс доллара расти, но экономических причин для этого нет – таково мнение инвестаналитика Сергея Фурсы.

Аналитик Roboforex Андрей Гойлов прогнозирует, что на этой неделе курс гривни будет колебаться у отметки 28,15 грн, а евро с высокой долей вероятности ослабнет до 31,85 грн.

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Цитата дня

Сейчас нет экономических причин роста курса, есть психологическое давление. Вот сейчас есть опасения, поэтому и растет курс. Чисто на психологии.

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