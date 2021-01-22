Цифра дня. Карантин не зміг убити роздрібну торгівлю

Незважаючи на карантин, в умовах якого українці провели більшу частину 2020 року, в країні пожвавилася роздрібна торгівля. Її оборот за підсумками року зріс на 8,4% порівняно з показником 2019-го.
Такі дані оприлюднила Державна служба статистики (Держстат).
Зокрема, в грудні 2020 року порівняно з листопадом-2020 оборот роздрібної торгівлі зріс відразу на 20%, а порівняно з груднем-2019 – на 13,4%.
За результатами 12 місяців 2020 року найбільше оборот роздрібної торгівлі зріс у таких областях:
- Київська – на 18,7%;
- Запорізька – на 15,7%;
- Чернігівська – на 14,2%.
Закарпатська область стала єдиною в країні, де показник погіршився. Падіння становило 2,7%.
Цікаво, що споживчі настрої українців при цьому погіршилися. Індекс, який розраховують аналітики Info Sapiens, за рік просів на 26,3 пункту – до 65,9 за 200-бальною шкалою.
А стосовно зовнішньої торгівлі товарами, то вона за підсумками року показала падіння, а не зростання. Обсяг імпорту впав на 10,3%, а експорт просів на 1,7%.
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