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Цифра дня. Карантин не зміг убити роздрібну торгівлю

22 січня, 09:54

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Показники зросли у всіх регіонах, крім однієї області

Незважаючи на карантин, в умовах якого українці провели більшу частину 2020 року, в країні пожвавилася роздрібна торгівля. Її оборот за підсумками року зріс на 8,4% порівняно з показником 2019-го.

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Такі дані оприлюднила Державна служба статистики (Держстат).

Зокрема, в грудні 2020 року порівняно з листопадом-2020 оборот роздрібної торгівлі зріс відразу на 20%, а порівняно з груднем-2019 – на 13,4%.

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За результатами 12 місяців 2020 року найбільше оборот роздрібної торгівлі зріс у таких областях:

  • Київська – на 18,7%;
  • Запорізька – на 15,7%;
  • Чернігівська – на 14,2%.

Закарпатська область стала єдиною в країні, де показник погіршився. Падіння становило 2,7%.

Цікаво, що споживчі настрої українців при цьому погіршилися. Індекс, який розраховують аналітики Info Sapiens, за рік просів на 26,3 пункту – до 65,9 за 200-бальною шкалою.

А стосовно зовнішньої торгівлі товарами, то вона за підсумками року показала падіння, а не зростання. Обсяг імпорту впав на 10,3%, а експорт просів на 1,7%.

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