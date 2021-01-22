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Цифра дня. Карантин не смог убить розничную торговлю

22 января, 09:54

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Показатели выросли во всех регионах, кроме одной области

Несмотря на карантин, в условиях которого украинцы провели большую часть 2020 года, в стране оживилась розничная торговля. Ее оборот по итогам года вырос на 8,4% по сравнению с показателем 2019-го.

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Такие данные обнародовала Государственная служба статистики (Госстат).

В частности, в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем-2020 оборот розничной торговли вырос сразу на 20,0%, а по сравнению с декабрем-2019 – на 13,4%.

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По результатам 12 месяцев 2020 года больше всего оборот розничной торговли вырос в таких областях:

В тренде
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  • Киевская – на 18,7%;
  • Запорожская – на 15,7%;
  • Черниговская – на 14,2%.

Закарпатская область стала единственной в стране, где показатель ухудшился. Падение составило 2,7%.

Интересно, что потребительские настроения украинцев при этом ухудшились. Индекс, который рассчитывают аналитики Info Sapiens, за год просел на 26,3 пункта – до 65,9 по 200-балльной шкале.

А что касается внешней торговли товарами, то она по итогам года показала падение, а не рост. Объем импорта упал на 10,3%), а экспорт просел на -1,7%.

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