Українці втрачають споживчий оптимізм

За підсумками року настрої покупців помітно погіршилися

Індекс споживчих настроїв (ІСН) українців за підсумками 2020 року впав на 26,3 пункту – до 65,9 за 200-бальною шкалою. Для порівняння: за 2019 рік індекс виріс на 29,9 пункту.

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Про це йдеться в дослідженні Info Sapiens, яке проводиться за підтримки Dragon Capital.

Індекс очікування розвитку економіки впав сильніше за все – на 44 пункти за рік. Індекс очікуваних змін особистого доходу знизився найменше – на 12,5 пункту. Тобто споживачі більш оптимістичні стосовно власних доходів у найближчі місяці, ніж щодо розвитку економіки в цілому.

У грудні індекс доцільності великих покупок скоротився на 4,9 пункту.

Індекс очікуваної динаміки безробіття покращився, а інфляції – погіршився.

Очікування щодо курсу гривні протягом найближчих трьох місяців покращилися – індекс девальваційних очікувань скоротився на 7 пунктів.

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"Українці завершили 2020 рік з меншим рівнем споживчого оптимізму порівняно з кінцем 2019 року", – резюмували аналітики.

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При цьому раніше Світовий банк вдвічі поліпшив економічний прогноз для України.

Водночас в ООН вважають, що майже п'ята частина населення України опиниться за межею бідності через коронавірус:

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