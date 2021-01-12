Україна торгує товарами в збиток: що купували і продавали у 2020-му

Товарообіг помітно просів, але імпорт постраждав більше, ніж експорт

Україна за коронакризовий 2020 рік скоротила зовнішній товарообіг на 7 млрд доларів, до 103,4 млрд доларів. При цьому в країну ввезли товарів на 54,2 млрд доларів (-10,3%), а експортували з України товарів на 49,2 млрд доларів (-1,7%). Тобто негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 5 млрд доларів.

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Такі дані оприлюднила Державна митна служба України.

ТОП-3 товарів, які продавала Україна:

зернові – на 9,4 млрд доларів;

чорні метали – 7,7 млрд доларів;

жири та олії тваринного або рослинного походження – 5,8 млрд доларів.

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ТОП-3 товарів, які купувала Україна:

мінеральні палива, нафта і продукти її перегонки – на 8 млрд доларів;

реактори, котли, машини, обладнання і механічні пристрої – 6,1 млрд доларів;

засоби наземного транспорту – 5,5 млрд доларів.

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Країни, з яких в Україну ввозили найбільше товарів:

Китай – на 8,3 млрд доларів;

Німеччина – 5,1 млрд доларів;

Росія – 4,6 млрд доларів.

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Експортували з України найбільше в такі країни:

Китай – на 7,1 млрд доларів;

Польща – 3,3 млрд доларів;

Росія – 2,7 млрд доларів.

Нагадаємо, Китай стає для України стратегічним торговельним партнером №1. Про те, що може запропонувати Китаю Україна, розповів у інтерв'ю економічний експерт і інвестор Григорій Зайд.

При цьому Україна збирається переглянути умови в Угоді про асоціацію з ЄС, щоб активізувати торгівлю із західними партнерами. До речі, в грудні 2019 року вже відбулося невелике розширення торговельної частини угоди – було збільшено квоти на безмитний експорт м'яса птиці з України.

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