Україна торгує товарами в збиток: що купували і продавали у 2020-му

Україна за коронакризовий 2020 рік скоротила зовнішній товарообіг на 7 млрд доларів, до 103,4 млрд доларів. При цьому в країну ввезли товарів на 54,2 млрд доларів (-10,3%), а експортували з України товарів на 49,2 млрд доларів (-1,7%). Тобто негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 5 млрд доларів.
Такі дані оприлюднила Державна митна служба України.
ТОП-3 товарів, які продавала Україна:
- зернові – на 9,4 млрд доларів;
- чорні метали – 7,7 млрд доларів;
- жири та олії тваринного або рослинного походження – 5,8 млрд доларів.
ТОП-3 товарів, які купувала Україна:
- мінеральні палива, нафта і продукти її перегонки – на 8 млрд доларів;
- реактори, котли, машини, обладнання і механічні пристрої – 6,1 млрд доларів;
- засоби наземного транспорту – 5,5 млрд доларів.
Країни, з яких в Україну ввозили найбільше товарів:
- Китай – на 8,3 млрд доларів;
- Німеччина – 5,1 млрд доларів;
- Росія – 4,6 млрд доларів.
Читайте також: Український експорт в кризу врятувала Азія, а не ЄС – торгпред
Експортували з України найбільше в такі країни:
- Китай – на 7,1 млрд доларів;
- Польща – 3,3 млрд доларів;
- Росія – 2,7 млрд доларів.
Нагадаємо, Китай стає для України стратегічним торговельним партнером №1. Про те, що може запропонувати Китаю Україна, розповів у інтерв'ю економічний експерт і інвестор Григорій Зайд.
При цьому Україна збирається переглянути умови в Угоді про асоціацію з ЄС, щоб активізувати торгівлю із західними партнерами. До речі, в грудні 2019 року вже відбулося невелике розширення торговельної частини угоди – було збільшено квоти на безмитний експорт м'яса птиці з України.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк