Що буде з курсом долара після свят

Перший тиждень травня очікувався передбачувано спокійним для курсу долара, однак його "олімпійський спокій" виявився майже абсолютним. Курс якщо і коливався, то в межах статистичної похибки – одна копійка вгору або вниз. Тому головна інтрига полягала в тому, розвернеться після всіх свят тренд на зміцнення гривні у зворотну сторону чи збережеться.

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Чого очікувати від курсу наступного укороченого чотириденного робочого тижня, з'ясував сайт "Сьогодні".

Наші експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

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Що сталося з курсом за тиждень

Готівковий долар, який до кінця квітня подешевшав на 20 копійок, до 27,82 грн/долар, зберіг цей курс у перші п'ять днів травня. У четвер намітився дуже млявий висхідний тренд, в підсумку до п'ятниці курс зріс до 27,83 грн/долар у продажу і до 27,65 грн/долар у купівлі. Спред (різниця між курсами купівлі та продажу) скоротився з 20 до 18 копійок, що говорило про подальшу стабільність долара в святкові і після святкові дні.

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Нацбанк також тримав курс майже незмінним, 5 травня зміцнив гривню на символічні 2 копійки до 27,73 грн/долар, а 7 травня – ще на копійку, до 27,72. Такий же курс залишається і на три дні вихідних. На вівторок, 11 травня, регулятор встановив курс 27, 76 грн/долар.

Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що стабільність курсу першого тижня травня з чотирма вихідними і трьома робочими днями була очікуваною. Тим більше, що Мінфін не проводив через вихідні традиційний вівторковий аукціон з розміщення цінних паперів, що, нагадаємо, могло додатково збільшити пропозицію валюти на міжбанківському ринку і опустити курс долара.

"Торги на міжбанку минулої середи-п'ятниці були дуже слабкими", – зазначив Олександр Охріменко.

Андрій Шевчишин також говорить, що поточний тиждень між святами був спокійним. Багато гравців ринку пішли на канікули або знизили свою активність, тому очікуваними виявилися низькі торговельні обороти.

"Новинний фон нейтральний, що також стримує рухи курсу. Вихід з локдауну підтримує позитивний настрій ринку", – підсумував Андрій Шевчишин.

За словами Олега Пендзина, на перший план у цій ситуації вийшли політичні моменти, що побічно впливають на зміцнення гривні у зв'язку з очікуваним поліпшенням інвестиційного клімату.

"Приїзд до України держсекретаря США Ентоні Блінкена з першим офіційним візитом – це однозначно плюс для поліпшення іміджу України і чисто психологічно вселятиме впевненість в інвесторів, які вклали кошти в українські цінні папери. Що опосередковано зміцнить гривню", – аналізує Олег Пендзин.

Чого очікувати наступного тижня

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Прогнози експертів збігаються: стабільність на ринку продовжиться ще на тиждень, але, на відміну від спостережуваного нині "штилю", коливання курсу виявляться значнішими.

Олег Пендзин очікує, що курс готівкового долара виявиться наступного тижня в коридорі 27,7-27,8 грн/долар, однак при цьому можливі ситуативні коливання в межах 10 копійок.

Олександр Охріменко каже, що ринок буде жвавішим, бо відбудеться черговий аукціон Мінфіну під покупку українських ОВДП, але по-справжньому бізнес-активність проявиться не раніше середини травня. Саме тоді може бути здійснена нова девальвація гривні до 28 грн/долар і більше за рахунок активності імпортерів.

Андрій Шевчишин нагадав, що для гривні травень – зазвичай спокійний місяць без істотних коливань. Є висока ймовірність, що так буде і нинішнього року.

"Вважаю, що після зниження напруженості на кордонах з РФ і відсутності інших форс-мажорних подій гривня залишиться в діапазоні 27,5-28 грн за долар, – прогнозує Андрій Шевчишин. – З одного боку, позитив підтримуватимуть інвестори, які знову придивляються до України, з іншого боку, у міру виходу регіонів країни з локдауну, підвищуватиметься ділова активність. На світових ринках зберігаються високі ціни на зерно, руду і метали, що також служить підтримкою гривні, оскільки в перспективі експортери більше заводитимуть валютної виручки. Стежимо за діями нерезидентів, які в разі активного нарощування свого портфеля українських ОВДП надаватимуть потужну підтримку гривні. Найближчого тижня гривня відчуватиме себе досить впевнено і, з огляду на низьку активність бізнесу, залишиться в діапазоні 27,7-27,8 грн/долар".

Продавати чи купувати валюту

Експерти знову розійшлися в думках.

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Олег Пендзин рекомендує зробити паузу і ще тиждень не продавати і не купувати долари без крайньої необхідності, чекаючи подальшого зміцнення гривні в травні.

Андрій Шевчишин радить купувати валюту в разі інвестування в неї "в довгу", на рік і більше.

"Нацбанк днями опублікував свіжий прогноз щодо курсу гривні на 2021 рік, – аргументував Андрій Шевчишин. – За базовим сценарієм НБУ, гривня може подешевшати до кінця року на 3,6% порівняно з середньомісячним курсом 2020 року (27,33 грн/долар), за песимістичним сценарієм – на 16,4%. Це, відповідно, до 28,3 і 31,8 грн/долар. Зазначу, що базовий сценарій є вірогіднішим".

Олександр Охріменко, як і раніше, вірить у міцну гривню ще як мінімум на два місяці. І радить заробляти на короткострокових гривневих депозитах (1-2 місяці), а не на курсі долара.

"Зараз середня ставка за гривневими депозитами близько 8% річних. До кінця другого кварталу на них можна заробити більше, ніж на ймовірному зміцненні долара", – нагадав Олександр Охріменко.

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