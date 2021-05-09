Что будет с курсом доллара после праздников

Первая неделя мая ожидалась предсказуемо спокойной для курса доллара, но его "олимпийское спокойствие" оказалось почти абсолютным. Курс если и колебался, то в пределах статистической погрешности – одна копейка вверх или вниз. Поэтому главная интрига заключалась в том, развернется после всех праздников тренд на укрепление гривни в обратную сторону или сохранится.

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Чего ожидать от курса на следующей укороченной четырехдневной рабочей неделе, выяснил сайт "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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Что произошло с курсом за неделю

Наличный доллар, который к концу апреля подешевел на 20 копеек, до 27,82 грн/доллар, сохранил этот курс первые пять дней мая. В четверг наметился очень вялый восходящий тренд, в итоге к пятнице курс вырос до 27,83 грн/доллар в продаже и до 27,65 грн/доллар в покупке. Спред (разница между курсами покупки и продажи) сократился с 20 до 18 копеек, что говорило о дальнейшей стабильности доллара в праздничные и после праздничные дни.

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Нацбанк также держал курс почти неизменным, 5 мая укрепил гривню на символические 2 копейки до 27,73 грн/доллар, а 7 мая – еще на копейку до 27,72. Такой же курс остается и на три дня выходных. На вторник, 11 мая, регулятор установил курс 27,76 грн/доллар.

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что стабильность курса в первую неделю мая с четырьмя выходными и тремя рабочими днями была ожидаемой. Тем более, что Минфин не проводил из-за выходных традиционный вторничный аукцион по размещению ценных бумаг, что, напомним, могло дополнительно увеличить предложение валюты на межбанковском рынке и опустить курс доллара.

"Торги на межбанке в минувшую среду-пятницу были очень слабыми", – отметил Александр Охрименко.

Андрей Шевчишин также говорит, что текущая неделя между праздниками была спокойной. Многие игроки рынка ушли на каникулы или снизили свою активность, поэтому ожидаемыми оказались низкие торговые обороты.

"Новостной фон нейтральный, что также сдерживает направленные движения. Выход из локдауна поддерживает позитивный настрой рынка", – подытожил Андрей Шевчишин.

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По словам Олега Пендзина, на первый план в этой ситуации вышли политические моменты, косвенно влияющие на укрепление гривни в связи с ожидаемым улучшением инвестиционного климата.

"Приезд в Украину госсекретаря США Энтони Блинкена с первым официальным визитом – это однозначно плюс для улучшения имиджа Украины и чисто психологически будет вселять уверенность в инвесторов, которые вложили средства в украинские ценные бумаги. Что опосредованно укрепит гривню", – анализирует Олег Пендзин.

Чего ожидать на следующей неделе

Прогнозы экспертов совпадают: стабильность на рынке продолжится еще на неделю, но, в отличие от наблюдаемого ныне "штиля", колебания курса окажутся значительнее.

Олег Пендзин ожидает, что курс наличного доллара окажется на следующей неделе в коридоре 27,7-27,8 грн/доллар, но при этом возможны ситуативные колебания в пределах 10 копеек.

Александр Охрименко говорит, что рынок будет более оживленным, так как состоится очередной аукцион Минфина под покупку украинских ОВГЗ, но по-настоящему бизнес-активность проявится не ранее середины мая. Именно тогда возможна новая девальвация гривни до 28 грн/доллар и более за счет активности импортеров.

Андрей Шевчишин напомнил, что для гривни май – обычно спокойный месяц без существенных колебаний. Высока вероятность, что так будет и в нынешнем году.

"Полагаю, что после снижения напряженности на границах с РФ и отсутствия других форс-мажорных событий гривня останется в диапазоне 27,5-28 грн за доллар, – прогнозирует Андрей Шевчишин. – С одной стороны, позитив будут поддерживать инвесторы, которые вновь присматриваются к Украине, с другой стороны, по мере выхода регионов страны из локдауна, будет повышаться деловая активность. На мировых рынках сохраняются высокие цены на зерно, руду и металлы, что также служит поддержкой гривне, поскольку в перспективе экспортеры будут больше заводить валютной выручки. Следим за действиями нерезидентов, которые в случае активного наращивания своего портфеля украинских ОВГЗ будут оказывать мощную поддержку гривне. В ближайшую неделю гривня будет чувствовать себя достаточно уверенно и, ввиду низкой активности бизнеса, останется в диапазоне 27,7-27,8 грн/доллар".

Продавать или покупать валюту

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Эксперты вновь разошлись во мнениях.

Олег Пендзин рекомендует сделать паузу и еще неделю не продавать и не покупать доллары без крайней необходимости, ожидая дальнейшего укрепления гривни в мае.

Андрей Шевчишин советует покупать валюту в случае инвестирования в нее "в долгую", на год и более.

"Нацбанк на днях опубликовал свежий прогноз по курсу гривни на 2021 год, – аргументировал Андрей Шевчишин. – По базовому сценарию НБУ, гривня может подешеветь к концу года на 3,6% в сравнении со среднемесячным курсом 2020 года (27,33 грн/доллар), по пессимистическому сценарию – на 16,4%. Это, соответственно, до 28,3 и 31,8 грн/доллар. Отмечу, что базовый сценарий является более вероятным".

Александр Охрименко по-прежнему верит в крепкую гривню еще как минимум на два месяца. И советует зарабатывать на краткосрочных гривневых депозитах (1-2 месяца), а не на курсе доллара.

"Сейчас средняя ставка по гривневым депозитам около 8% годовых. До конца второго квартала на них можно заработать больше, чем на вероятном укреплении доллара", – напомнил Александр Охрименко.

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