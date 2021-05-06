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Долар затих: який курс встановив Нацбанк і що буде до кінця тижня

6 травня, 16:04

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 7 травня

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на п'ятницю, 7 травня:

06.0507.05Зміна
1 долар США27,73 грн27,72 грн - 0,01
1 євро33,28 грн33,41 грн + 0,13
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Порівняно зі значеннями 6 травня долар впав в ціні всього на копійку. Напередодні курс взагалі не змінювався. Як пояснили аналітики, річ у тім, що валютний ринок здебільшого пішов на канікули, тому обсяг торгів на міжбанку залишається дуже низьким.

"Ймовірно, що поточного тижня долар до гривні продовжить падіння до рівня 27,7 грн", – спрогнозував для сайту "Сьогодні" аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

За підсумками тижня – з 29 квітня по 6 травня – гривня зміцніла проти американської валюти на сім копійок.

Курс євро на 7 травня підвищився на 13 копійок після падіння відразу на 29 копійок днем раніше. Вартість євро, за прогнозом Гойлова, до кінця тижня може знизитися в обмінниках до позначки 33,15 грн.

  • Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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А про те, як пом'якшили карантин для готівкової гривні, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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