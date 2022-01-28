Ціни на транзит злетять! Прокачка російської нафти через Білорусь стане дорожчою

Ціни на транзит по території Білорусі зростуть з 1 лютого

Ціни на транзит через Білорусь злетять / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Білорусь підвищить тарифи на прокачування російської нафти по своїй території з 1 лютого.

Про це йдеться в офіційному документі, опублікованому на Національному правовому інтернет-порталі.

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Згідно з постановою, тарифи на транзит російської нафти трубопроводами ВАТ "Гомельтранснафта Дружба" зростуть на 7,4%:

в польськом унапрямку Унеча (Високе) — Адамова Застава тариф на прокачування за тонну нетто без ПДВ становитиме 418,30 рос руб (154,771 грн за курсм 28.01.2022);

(154,771 грн за курсм 28.01.2022); в українському напрямку Унеча (Високе) — Броди — 179,65 рос руб (66,47 грн за курсм 28.01.2022).

При розрахунку в національній валюті тарифи встановили:

0,69 біл руб у напрямку Річиця — Мозирський НПЗ (за тонну нетто без ПДВ);

11,21 біл руб у напрямку Річиця —Адамова Застава;

1,55 біл руб у напрямку Річиця – Броди;

1,75 біл руб у напрямку Невель (кордон РБ і РФ) – Полоцьк;

0,02 біл руб у напрямку Полоцьк – Новополоцьк.

Тарифи при розрахунку в євро теж будуть збільшені:

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3,50 євро у напрямку Адамова Застава — Мозир — НПЗ.

Загалом збільшення для тарифів в рос руб складе в основному близько 7,4%, в євро – 2,9%, в білоруських рублях – близько 8%.

Рекордні ціни на нафту

Ціна на нафту марки Brent 26 січня 2022 року сягнула більше 90 доларів за барель. 28 січня до 10:24 за київським часом її максимум сягнув 90,21 дол.

Це вважається рекордом із жовтня 2014 року, коли вартість копалини, за даними Мінфіну, сягнула максимуму за місяць — 95,54 дол за барель.

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Серед причин зростання варто виділити три основні:

напружені відносини України та Росії;

протести в Казахстані;

напади єменських повстанців-хуситів на ОАЕ.

За словами керівника "EXANTE Україна" Володимира Познія, політичний ґрунт – надто сприятливий для прогнозів, що передбачають подальше збільшення цін.

Нагадаємо, що "Газпром" посилює енергетичну кризу шляхом обмеження постачання природного газу.

Раніше ми також розповідали, чому Україна стане каталізатором падіння світової економіки.