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Цены на транзит взлетят! Прокачка российской нефти через Беларусь станет дороже

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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28 января, 10:34
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Цены на транзит по территории Беларуси вырастут с 1 февраля
Цены на транзит через Беларусь взлетят
Цены на транзит через Беларусь взлетят / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Беларусь повысит тарифы на прокачку российской нефти по своей территории с 1 февраля.

Об этом говорится в официальном документе, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

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Согласно постановлению, тарифы на транзит российской нефти по трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" вырастут на 7,4%:

  • в польском направлении Унеча (Высокое) – Адамова Застава тариф на прокачку за тонну нетто без НДС будет составлять 418,30 руб (154,771 грн. по курсу 28.01.2022);
  • в украинском направлении Унеча (Высокое) – Броды — 179,65 руб (66,47 грн. по курсу 28.01.2022).

При расчете в национальной валюте Белоруси тарифы установили:

  • 0,69 бел руб в направлении Речица – Мозырский НПЗ (за тонну нетто без НДС);
  • 11,21 бел руб в направлении Речица – Адамова Застава;
  • 1,55 бел руб в направлении Речица – Броды;
  • 1,75 бел руб в направлении Невель (граница РБ и РФ) – Полоцк;
  • 0,02 бел руб в направлении Полоцк – Новополоцк.

Тарифы при расчете в евро тоже будут увеличены:

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  • 3,50 евро в направлении Адамова Застава — Мозырь — НПЗ.

В общем увеличения для тарифов в российских рублях составит в основном около 7,4%, в евро – 2,9%, в белорусских рублях – около 8%.

Рекордные цены на нефть

Цена на нефть марки Brent 26 января 2022 достигла более 90 долларов за баррель. 28 января до 10:24 по киевскому времени ее максимум достиг 90,21 дол.

Это считается рекордом с октября 2014 года, когда стоимость ископаемого, по данным Минфина, достигла максимума за месяц — 95,54 долл. за баррель.

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Среди причин роста следует выделить три основных:

  • напряженные отношения Украины и России;
  • протесты в Казахстане;
  • нападения йеменских повстанцев-хуситов на ОАЭ

По словам руководителя "EXANTE Украина" Владимира Позния, политическая почва — слишком благоприятная для прогнозов, предусматривающих дальнейшее увеличение цен.

Напомним, что "Газпром" усиливает энергетический кризис путём ограничения поставки природного газа.

Раньше мы тоже рассказывали, почему Украина станет катализатором падения мировой экономики.

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