Ціни на пальне стрімко зростають. Коли вони зупиняться

Бензин подорожчав на 40 копійок за літр, чого очікувати до кінця вересня

/ Фото: Сьогодні

Роздрібні ціни на пальне в Україні різко стрибнули вгору, окремі трейдери підвищили прайси відразу на гривню. В середньому бензин і дизель подорожчали на 30-40 коп./л. Головна причина – 14 вересня Мінекономіки опублікувало нові граничні ціни на пальне, які виявилися вищими за попередні. Роздрібна торгівля оперативно "відпрацювала" рекомендації уряду. Зате ціни на газ стабільні з початку вересня.

Що буде з цінами на пальне на цьому тижні, розповіли наші експерти: директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев і експерт ринку скрапленого газу Артем Куюн.

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Що змінилося за тиждень

За останніми розрахунками Мінекономіки, які публікуються раз на 10 днів, ціна бензину не повинна перевищувати 31,61 грн/л (+67 коп.), дизпального – 29,32 грн/л (+63 коп.). Нагадаємо: регулювання цін на не преміальні бензин і ДП уряд ввів у травні цього року на час карантину, щоб не допустити необґрунтованого зростання цін. Вартість преміум-пального і автогазу не регулюється.

У більшості областей ціни на бензин А-92 збільшилися на 35-60 коп./л, на А-95 – на 30-45 коп./л, на ДП – на 25-40 коп./л. Найбільше подорожчання – на Луганщині, де нафтопродукти і так дорогі через складнощі з логістикою. Наприклад, А-92 тепер коштує там дорожче на 72 коп./л, це рекордне зростання за тиждень. А на Сумщині, де пальне і так найдешевше, ціна А-92 зросла лише на 12 коп./л.

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Ціни на газ змінювалися різноспрямовано, але незначно, в межах 5 коп./л. Лише трьох областях моніторинг показав помітне зростання: на Хмельниччині +14 коп./л, на Сумщині +13 коп./л, на Закарпатті +10 коп./л.

Найвищі ціни, як і раніше, в двох регіонах: Луганській області і Києві. А-92 і автогаз найдорожче на Луганщині: А-92 тут коштує 30,66 грн/л, газ – 17,88 грн/л. А дизель і А-95 – в столиці: відповідно 29,89 і 31,63 грн/л.

Найнижчі ціни на бензини і в Сумській області: А-92 – 28,30 грн/л, А-95 – 29,27 грн/л, на ДП і автогаз – в Миколаївській області: 27,91 грн/л і 17,32 грн/л.

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Розкид цін збільшився за всіма видами пального, крім газу (зберігся). За А-92 розкид був 8,3% (2,36 грн/л), було 6,2%, за А-95 – 8,1% (2,36 грн/л), було 8%, за дизель – 7,1% (1,98 грн/л), 6,9%, за газ – 3,2% (0,56 грн/л).

Які ціни у всіх регіонах і наскільки вони змінилися за тиждень – см. інфографіки.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 29,33 грн/л

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 30,20 грн/л

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 28,46 грн/л

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 17,53 грн/л

Аналіз ситуації на ринку

Експерт відзначають, що на тижні головним ньюсмейкером знову стало Мінекономіки: його розрахунки рекомендованих роздрібних цін на пальне знову рушили цінники вгору.

Сергій Куюн підрахував, що за тиждень середня ціна бензину А-92 зросла на 42 коп./л, до 29,33 грн/л, бензин А-95 подорожчав на 33 коп./л – до 30,20 грн/л, а дизпальне – на 31 коп./л, до 28,46 грн/л.

На WOG і ОККО бензин А-92 подорожчав на 1 грн/л, до 30,99 грн/л, А-95 – на 67 коп./л, до 31,61 грн/л, ДТ – на 63 коп./л, до 29,32 грн/л. У мережі AMIC ціни на бензини і дизель виросли в середньому на 64-68 коп./л, SOCAR підвищив вартість бензинів на 67-80 коп./л, Shell – на 63-70 коп./л.

На BVS бензин марки А-92 подорожчав на 90 коп./л, до 30,19 грн/л, А-95 – на 70 коп./л до 30,89 грн/л, а дизельне пальне – на 50 коп./л, до 28,79 грн/л. Такі мережі як KLO, "Паралель", UPG, Chipo, "Автотранс", "БРСМ-Нафта", Motto, Mango підняли ціни в межах 0,1-1 грн/л.

Геннадій Рябцев очікує, що це не останнє подорожчання.

"З урахуванням високих цін на природний газ, які посилить можлива холодна зима в Європі, це призведе до підвищення попиту на нафту і, відповідно, до збільшення її вартості ще на п'ять доларів за барель – до 80 доларів за барель. А це додатковий фактор для подорожчання нафтопродуктів", – говорить експерт.

Також, за оцінкою Геннадія Рябцева, нинішні розрахунки Мінекономіки завищені приблизно на гривню за літр, що викликає необґрунтоване зростання цін в роздробі. Як пояснив Рябцев, якщо до регулювання цін вартість пального в роздробі визначалася двома параметрами: оптовою ціною на кордоні і курсом долара, то тепер діє ще і третій параметр – щодекадно публікуються розрахунки Мінекономіки. Саме на нього насамперед орієнтуються трейдери, особливо якщо ці розрахунки вищі за попередні.

На ринку автогазу зберігається стабільність, зазначив Артем Куюн. В опті ціни другий тиждень міняються в інтервалі 100 грн/т (менше 0,4%), в роздробі – в межах статистичної похибки. Пального на ринку достатньо, попит на нього поступово знижується, адже високий сезон закінчується.

Що може змінитися за тиждень

Сергій Куюн та Геннадій Рябцев нагадали: 24 вересня Мінекономіки оновить розрахунки рекомендованих цін. Очікується, що вони виявляться вищими, ніж нинішні, бо за останній місяць і нафта дорожчала, і імпортоване пальне з неї – теж.

"Попередній досвід показує: це швидко призводить до переписування цінників на стелах АЗС у більшу сторону", – говорить Геннадій Рябцев.

Сергій Куюн оцінює можливе зростання роздрібних цін до кінця тижня в 20-25 коп./л на бензин і на 40-45 коп./л на дизпальне.

Артем Куюн повторив свій прогноз: ціни на газ збережуть стабільність до кінця вересня.

"Український ринок збалансований. Хоча поставок ресурсу на другу половину вересня очікується менше, але це компенсується традиційним осіннім зниженням попиту. У підсумку ціни залишаться на поточному рівні до кінця місяця", – говорить Артем Куюн.

Експерт додав, що потенціал зростання ціни автогазу до 18,30 грн/л і більше залишається, але навіть преміум-бренди не хочуть переступати психологічний рубіж 18 грн/л, тримають ціну 17,98-17,99 за рахунок зниження маржі.

В недалекому майбутньому питання ціни на нафтопродукти, можливо, стане неактуальним: в Україні задумалися над тим, щоб заборонити імпорт бензинових і дизельних автомобілів. Детальніше дивіться в сюжеті.