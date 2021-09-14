На ринку пального стабільність, куди підуть ціни у вересні – вгору чи вниз

Експерти сподіваються, що нафтопродукти на цьому тижні можуть подешевшати

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На минулому тижні середні по Україні ціни на пальне майже не збільшилися, лише в окремих мережах експерти відзначили невелике підвищення. Головна причина – майже весь роздріб оперативно "відпрацював" рекомендації Кабміну щодо нових граничних цін, які виявилися вищими за попередні. Переписували цінники тільки ті, хто не підвищив їх відразу після публікації розрахунків уряду. Очікується, що сьогодні будуть представлені свіжі рекомендовані ціни . Поки максимальна роздрібна ціна на "звичайний" бензин не повинна перевищувати 30,53 грн / л, на "звичайний" дизель – 28,69 грн / л.

Якими можуть бути "рекомендації" уряду, що буде з цінами на пальне на цьому тижні, розповіли наші експерти: аналітик "Консалтингової групи" А-95 "Ігор Єгозаров, заступник директора Науково-технічного центру" Психея "Геннадій Рябцев і експерт ринку скрапленого газу Артем Куюн.

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Що змінилося за тиждень

Середні по Україні ціни на бензин і дизпальне зросли на 3-5 коп. / л, на автогаз не змінилися. Нагадаємо: регулювання цін на не преміальні бензин і ДП уряд ввів в травні цього року на час карантину, щоб не допустити необґрунтованого зростання цін. Вартість преміум-пального і автогазу не регулюється.

У більшості областей ціни залишилися стабільними або підвищилися в межах 6 коп. / л, але в окремих регіонах вони змінилися помітніше. Ньюсмейкером тижня стала Миколаївщина – тут дизель подорожчав на рекордні 17 коп. / л, бензин на 12 коп. / л. Ще в трьох областях бензини подорожчали на 8-10 коп. / л, ДП – на 8-14 коп. / л. У Києві дизпальне подорожчало на 16 коп. / л, зате автогаз на тлі стабільності цін на нього по країні подешевшав відразу на 13 коп. / л.

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Найвищі ціни, як і раніше, в двох регіонах: Луганській області і Києві. А-92 і автогаз найдорожчий на Луганщині: А-92 тут коштує 29,94 грн / л, газ – 17,83 грн / л. А дизель і А-95 – в столиці: відповідно 29,59 і 31,51 грн / л.

Найнижчі ціни на бензини і в Сумській області: А-92 – 28,18 грн / л, А-95 – 29,17 грн / л, на ДП і автогаз – у Миколаївській області: 27,67 грн / л і 17, 31 грн / л.

Розкид цін зменшився за всіма видами пального, крім бензину А-95 (зберігся). За А-92 розкид становить 6,2% (1,76 грн / л), було 6,4%, по А-95 – 8% (2,34 грн / л), по дизелю – 6,9% (1 , 92 грн / л), було 7%, по автогазу – 3,2% (0,54 грн / л), було 3,4%.

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Які ціни у всіх регіонах і наскільки вони змінилися за тиждень – див.інфографіки.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 28,91 грн / л

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 29,87 грн / л

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 28,15 грн / л

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 17,49 грн / л

Аналіз ситуації на ринку

Експерти відзначають, що, як і очікувалося, минулий тиждень виявився стабільним, бо основне зростання цін на пальне припало на перші дні вересня, відразу після публікації Мінекономіки рекомендованих граничних цін.

"У своїх розрахунках граничних цін на нафтопродукти Мінекономіки орієнтується на котирування вартості палива на європейських ринках і ф'ючерсні контракти ціни нафти, – аналізує Ігор Єгозаров. – Котирування за тиждень практично не змінилися, а ціни на нафту як і раніше коливалися в діапазоні 70-75 доларів за барель, що помітно не впливає на вартість готового пального. Тому варто очікувати, що нові рекомендовані ціни або залишаться колишніми, або навіть знизяться ".

Геннадій Рябцев говорить, що Україна починає поступово зменшувати залежність від імпортного палива, нарощуючи випуск власного бензину і дизеля на "Укртатнафті" – єдиному працюючому в Україні НПЗ.

"Вдалося домовитися з азербайджанськими нафтовиками і збільшити довгострокові поставки в Україну сирої нафти, тому частка нашого пального на вітчизняному ринку росте. Це дає підстави сподіватися не тільки на стабільність цін, але в перспективі і на їх зниження ", – зазначив Геннадій Рябцев.

А ось скраплений газ в опті подешевшав. Ряд трейдерів поставили його на ринок по 28830-28980 грн / т, це дешевше на 540-890 грн / т, ніж тиждень тому. У перерахунку на літр ціна газу виходить близько 16 грн (-30 коп.).

Однак Артем Куюн песимістичний: це було не системне здешевлення, яке не вплинуло на загальну картину на ринку. За його оцінкою, середня вартість скрапленого газу з 3 по 10 вересня не змінилася, і склала 29 830 грн / т.

"Навпаки, підстави для зростання ціни газу до 18,30 грн / л і більше залишаються, але навіть преміум-бренди не хочуть переступати психологічний рубіж 18 грн / л, тримають ціну 17,98-17,99, – зазначив Артем Куюн. – Підстав дешевшати опту ні з чого, навпаки, потенціал для подорожчання в роздробі є, але трейдери його не використовують ".

Що може змінитися за тиждень

Всі експерти не очікують перегляду цінників на стелах.

"Виходячи з стабільності котирувань на пальне в опті, зміна вартості в роздробі малоймовірна", – прогнозує Ігор Єгозаров.

За підрахунками Геннадія Рябцева, нові рекомендовані ціни Кабміну, на які орієнтується ринок, не повинні помітно відрізнятися від діючих на сьогодні.

"Але долар подешевшав за декаду більш ніж на 30 копійок, а котирування стабільні, це вагомий аргумент для невеликого зниження рекомендованих цін. Що, відповідно, змусить трейдерів знизити ціни в роздробі, перш за все це стосується преміум-сегмента ", – уточнив Геннадій Рябцев.

За словами Артема Куюна, ціни на газ збережуть стабільність ще тиждень.

"Український ринок збалансований, виняток як і раніше становлять ряд східних регіонів, – аналізує експерт. – Тому вартість газу до кінця вересня не отримає підстав для зниження. Підтримці рекордних цінників сприятиме як згаданий локальний дефіцит, так і безальтернативність дорогого ресурсу, який буде поставлятися до кінця місяця. Ресурсу на другу половину вересня очікується небагато, тому його нестача може залишити ціни на поточному рівні ще на два-три тижні ".

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