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Ціни на пшеницю в Україні знову зросли: що відбувається із зерном 29 листопада

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
29 листопада, 13:27
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Незважаючи на рекордний урожай зернових культур в Україні, ціни на деякі основні культури продовжують зростати
Зерно в Україні дорожчає
Зерно в Україні дорожчає / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціни на основні зернові та олійні культури знову ростуть у ціні. Зокрема, подорожчала пшениця другого та третього класу.

Про це свідчать дані Tripoli.land.

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Які культури подорожчали в Україні 29 листопада:

  • кукурудза – 7373 грн за тонну;
  • пшениця, 2-й клас – 9308 грн за тонну;
  • пшениця, 3-й клас – 9267 грн за тонну;
  • соняшник – 19 587 грн за тонну.

Водночас ціни на сою (18 082 грн за тонну), горох (8518 грн) і ріпак (18 693 грн) ніяк не змінилися.

Збирання зернових та зернобобових культур

Вже близьке до завершення збирання зернових та зернобобових культур. На площі 15,2 млн га (95% до прогнозу) за врожайності 52,5 ц/га намолочено 79,7 млн ​​тонн зерна.

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Лідери з намолоту зерна:

  • Вінницька область – 6,2 млн тонн зерна;
  • Полтавська область – 5,6 млн тонн;
  • Чернігівська область – 5,4 млн тонн;
  • Одеська область – 5,1 млн тонн.

Нагадаємо, врожайність зернових культур у 2021 році зросла на 18% порівняно з минулим.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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