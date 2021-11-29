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Цены на пшеницу в Украине снова выросли: что происходит с зерном 29 ноября

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
29 ноября, 13:27
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Несмотря на рекордный урожай зерновых культур в Украине, цены на некоторые основные культуры продолжают расти
Зерно в Украине дорожает
Зерно в Украине дорожает / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цены на основные зерновые и масличные культуры снова растут в цене. В частности, подорожала пшеница второго и третьего класса.

Об этом свидетельствуют данные Tripoli.land.

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Какие культуры подорожали в Украине 29 ноября:

  • кукуруза – 7373 грн за тонну;
  • пшеница, 2-й класс – 9308 грн за тонну;
  • пшеница, 3-й класс – 9267 грн за тонну;
  • подсолнечник – 19 587 грн за тонну.

В то же время цены на сою (18 082 грн за тонну), горох (8518 грн) и рапс (18 693 грн) никак не изменились.

Уборка зерновых и зернобобовых культур

Уже близка к завершению уборка зерновых и зернобобовых культур. На площади 15,2 млн га (95% к прогнозу) при урожайности 52,5 ц/га намолочено 79,7 млн ​​тонн зерна.

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Лидеры по намолоту зерна:

  • Винницкая область – 6,2 млн тонн зерна;
  • Полтавская область – 5,6 млн тонн;
  • Черниговская область – 5,4 млн тонн;
  • Одесская область – 5,1 млн тонн.

Напомним, урожайность зерновых культур в 2021 году выросла на 18% по сравнению с прошлым годом.

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