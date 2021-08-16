Ціни на продукти в Україні знову підскочили – чи буде масло по 100 гривень за літр

Через пандемію та інфляцію подібна ситуація спостерігається в усьому світі – про рекордні ціни за десять років свідчать дані ООН

Ціни на продукти знову сильно злетіли. Колаж "Сьогодні" / Фото: Pixabay

Ціни на продукти в Україні знову злетіли: цукор і масло подорожчали майже в два рази в порівнянні з минулим роком, набрали в ціні і яйця – майже 30%. Подорожчання відбувається в усьому світі.

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Однак експерти радять не панікувати. Принаймні вартість масла не повинна підскочити до 100 гривень за літр, йдеться в сюжеті новин "Сьогодні".

Чому українське масло дешевше в інших країнах

Соняшникова олія в Україні підскочила в ціні майже в два рази, якщо порівнювати з показниками літа 2020 року. Вартість продукту за літр становить близько 60 гривень.

Одночасно з тим ціна на світових ринках на соняшникову олію падає. Наприклад, в Чехії літр українського продукту коштує всього 35 гривень.

Серед країн, в які Україна експортує власне масло, – Індія, Китай, Нідерланди. Вітчизняним виробникам доводиться продавати масло дешевше, оскільки за кордоном ціни регулює найдоступніше масло – пальмове.

"Там сегмент пальмового масла пішов сильно вниз – автоматично за ним усі масла пішли вниз. У нас немає такого сегмента, який дуже сильно подешевшав, у нас немає пальмової олії у вільному доступі", – констатує виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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Як відомо, Україна утримала перше місце в світі з експорту соняшникової олії. Наша країна також є найбільшим виробником цього продукту. Його продажі за кордон приносять 11% від всієї експортної виручки держави.

Чи не маслом єдиним

Ще більш відчутний ціновий стрибок стався з одним із найуживаніших продуктів в Україні – цукром. Через минулорічну посуху і поганий врожай його вартість підскочила на 83%.

Крім того, ціни ростуть стрімко і на яйця. Хліб, масло і макарони – не відстають в ціновій гонці. Це підтверджують дані Державної служби статистики за останній рік:

Цукор подорожчав на 83,5%;

Соняшникова олія – на 79%;

Яйця – на 33%;

Хліб – на 16%;

М'ясо – на 11,1%;

Макарони – на 9,3%

Немає лиха без добра

На тлі такого помітного стрибка цін на продукти особливо відчувається здешевлення овочів і фруктів. Однак не всіх, а тільки сезонних. Продавці кажуть, що і тут низькі ціни довго не протримаються.

Як впали ціни за рік за даними Держстату:

Фрукти – 12,2%;

Овочі – 2,7%.

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За словами продавців, огірки, помідори і абрикоси вже стали дорожчати, оскільки їх сезон добігає кінця.

Ціна в 100 гривень за літр олії – байка

Продукти в Україні дорожчають протягом 13-ти років, кажуть економісти, і це ще не межа. Через скорочення поголів'я восени знову додадуть у вартості м'ясо, молочка та яйця. Зросте і ціна борщового набору.

"Починаючи з жовтня у нас починається ріст, який продовжили до квітня місяця наступного року – зростання цін на овочі", – прогнозує Пендзин.

А от байкам про олію по 100 гривеньексперти вірити не радять. Вартість повинна стабілізуватися після збору врожаю, який в цьому році обіцяє бути багатим.

Незважаючи на всі побоювання фермерів і їхні нарікання на погану погоду, експерти дотримуються протилежної думки.

"Україна очікує мало не рекордний урожай багатьох культур завдяки сприятливим погодним умовам. Переломним моментом стане збір врожаю насіння соняшнику", – вважає аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин.

Споживчий кошик дорожчаєне тільки в Україні. За даними ООН, в усьому світі вартість продуктів зросла до рекорду за десять років. І, швидше за все, падіння цін не передбачається через тривалу пандемію, глобальну інфляцію і збільшення попиту на зовнішніх ринках.

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Детальніше про ціни в сюжеті кореспондента новин "Сьогодні" Наталії Поломкіної:

Як писали в "Сьогодні", в Україні більш ніж за пів року продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали, в середньому, на 8,6%. Найбільше ціни підскочили в Києві (на 10,7%), в Сумській області (на 10,4%), Черкаській області (на 9,9%).

Негода (град, проливні дощі, посуха) знищила значну частину врожаю деяких українських фермерів. На початку серпня експерти говорили, що істотного подорожчання хліба очікувати не варто.