Цены на продукты в Украине снова подскочили – будет ли масло по 100 гривен за литр

Цены на продукты в Украине снова взлетели: сахар и масло подорожали почти в два раза по сравнению с прошлым годом, набрали в стоимости и яйца – почти 30%. Подорожание происходит во всем мире.
Однако эксперты советуют не паниковать. По крайней мере, стоимость масла не должна подскочить до 100 гривен за литр, говорится в сюжете новостей "Сегодня".
Почему украинское масло дешевле в других странах
Подсолнечное масло в Украине подскочило в цене почти в два раза, если сравнивать с показателями лета 2020 года. Стоимость продукта за литр составляет около 60 гривен.
Одновременно с тем цена на мировых рынках на подсолнечное масло падает. К примеру, в Чехии литр украинского продукта стоит всего 35 гривен.
Среди стран, в которые Украина экспортирует собственное масло, – Индия, Китай, Нидерланды. Отечественным производителям приходится продавать масло дешевле, поскольку за границей цены регулирует самое доступное масло – пальмовое.
"Там сегмент пальмового масла пошел сильно вниз – автоматически за ним все масла пошли вниз. У нас нет такого сегмента, который очень сильно подешевел, у нас нет пальмового масла в свободном доступе", – констатирует исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
Как известно, Украина удержала первое место в мире по экспорту подсолнечного масла. Наша страна также является крупнейшим производителем этого продукта. Его продажи за границу приносят 11% от всей экспортной выручки государства.
Не маслом единым
Еще более ощутимый ценовой скачок произошел с одним из самых употребляемых продуктов в Украине – сахаром. Из-за прошлогодней засухи и плохого урожая его стоимость подскочила на 83%.
Кроме того, цены растут стремительно и на яйца. Хлеб, масло и макароны – не отстают в ценовой гонке. Это подтверждают данные Государственной службы статистики за последний год:
- Сахар подорожал на 83,5%;
- Подсолнечное масло – на 79%;
- Яйца – на 33%;
- Хлеб – на 16%;
- Мясо – на 11,1%;
- Макароны – на 9,3%
Нет худа без добра
На фоне такого заметного скачка цен на продукты особенно ощущается удешевление овощей и фруктов. Однако не всех, а только сезонных. Продавцы говорят, что и тут низкие цены долго не продержаться.
Как упали цены за год по данным Госстата:
- Фрукты -12,2%
- Овощи -2,7%
По словам продавцов, огурцы, помидоры и абрикосы уже стали дорожать, поскольку их сезон подходит к концу.
Цена в 100 гривен за литр масла – басня
Продукты в Украине дорожают в течение 13-ти лет, говорят экономисты, и это еще не предел. Из-за сокращения поголовья: осенью снова прибавят в стоимости мясо, молочка и яйца. Возрастет и цена борщевого набора.
"Начиная с октября у нас начинается рост, который продлили до апреля месяца следующего года – рост цен на овощи", – прогнозирует Пендзин.
А вот басням о масле по 100 гривен эксперты верить не советуют. Стоимость должна стабилизироваться после сбора урожая, который в этом году обещает быть богатым.
Несмотря на все опасения фермеров и их сетования на плохую погоду, эксперты придерживаются противоположного мнения.
"Украина ожидает чуть ли не рекордный урожай многих культур благодаря благоприятным погодным условиям. Переломным моментом станет сбор урожая семян подсолнечника", – считает аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин.
Потребительская корзина дорожает не только в Украине. По данным ООН, во всем мире стоимость продуктов выросла до рекорда за десять лет. И, скорее всего, падение цен не предвидится из-за длительной пандемии, глобальной инфляции и увеличения спроса на внешних рынках.
Подробнее о ценах в сюжете корреспондента новостей "Сегодня" Натальи Поломкиной:
Как писали в "Сегодня", в Украине более чем за пол года продукты питания и безалкогольные напитки подорожали, в среднем, на 8,6%. Больше всего цены подскочили в Киеве (на 10,7%), в Сумской области (на 10,4%), Черкасской области (на 9,9%).
Непогода (град, проливные дожди, засуха) уничтожила внушительную часть урожая некоторых украинских фермеров. В начале августа эксперты говорили, что существенного подорожания хлеба ожидать не стоит.