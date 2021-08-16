Цены на продукты в Украине снова подскочили – будет ли масло по 100 гривен за литр

Из-за пандемии и инфляции подобная ситуация наблюдается во всем мире – о рекордных ценах за десять лет свидетельствуют данные ООН

Цены на продукты снова сильно взлетели. Коллаж "Сегодня" / Фото: Pixabay

Цены на продукты в Украине снова взлетели: сахар и масло подорожали почти в два раза по сравнению с прошлым годом, набрали в стоимости и яйца – почти 30%. Подорожание происходит во всем мире.

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Однако эксперты советуют не паниковать. По крайней мере, стоимость масла не должна подскочить до 100 гривен за литр, говорится в сюжете новостей "Сегодня".

Почему украинское масло дешевле в других странах

Подсолнечное масло в Украине подскочило в цене почти в два раза, если сравнивать с показателями лета 2020 года. Стоимость продукта за литр составляет около 60 гривен.

Одновременно с тем цена на мировых рынках на подсолнечное масло падает. К примеру, в Чехии литр украинского продукта стоит всего 35 гривен.

Среди стран, в которые Украина экспортирует собственное масло, – Индия, Китай, Нидерланды. Отечественным производителям приходится продавать масло дешевле, поскольку за границей цены регулирует самое доступное масло – пальмовое.

"Там сегмент пальмового масла пошел сильно вниз – автоматически за ним все масла пошли вниз. У нас нет такого сегмента, который очень сильно подешевел, у нас нет пальмового масла в свободном доступе", – констатирует исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Как известно, Украина удержала первое место в мире по экспорту подсолнечного масла. Наша страна также является крупнейшим производителем этого продукта. Его продажи за границу приносят 11% от всей экспортной выручки государства.

Не маслом единым

Еще более ощутимый ценовой скачок произошел с одним из самых употребляемых продуктов в Украине – сахаром. Из-за прошлогодней засухи и плохого урожая его стоимость подскочила на 83%.

Кроме того, цены растут стремительно и на яйца. Хлеб, масло и макароны – не отстают в ценовой гонке. Это подтверждают данные Государственной службы статистики за последний год:

Сахар подорожал на 83,5%;

Подсолнечное масло – на 79%;

Яйца – на 33%;

Хлеб – на 16%;

Мясо – на 11,1%;

Макароны – на 9,3%

Нет худа без добра

На фоне такого заметного скачка цен на продукты особенно ощущается удешевление овощей и фруктов. Однако не всех, а только сезонных. Продавцы говорят, что и тут низкие цены долго не продержаться.

Как упали цены за год по данным Госстата:

Фрукты -12,2%

Овощи -2,7%

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По словам продавцов, огурцы, помидоры и абрикосы уже стали дорожать, поскольку их сезон подходит к концу.

Цена в 100 гривен за литр масла – басня

Продукты в Украине дорожают в течение 13-ти лет, говорят экономисты, и это еще не предел. Из-за сокращения поголовья: осенью снова прибавят в стоимости мясо, молочка и яйца. Возрастет и цена борщевого набора.

"Начиная с октября у нас начинается рост, который продлили до апреля месяца следующего года – рост цен на овощи", – прогнозирует Пендзин.

А вот басням о масле по 100 гривен эксперты верить не советуют. Стоимость должна стабилизироваться после сбора урожая, который в этом году обещает быть богатым.

Несмотря на все опасения фермеров и их сетования на плохую погоду, эксперты придерживаются противоположного мнения.

"Украина ожидает чуть ли не рекордный урожай многих культур благодаря благоприятным погодным условиям. Переломным моментом станет сбор урожая семян подсолнечника", – считает аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин.

Потребительская корзина дорожает не только в Украине. По данным ООН, во всем мире стоимость продуктов выросла до рекорда за десять лет. И, скорее всего, падение цен не предвидится из-за длительной пандемии, глобальной инфляции и увеличения спроса на внешних рынках.

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Подробнее о ценах в сюжете корреспондента новостей "Сегодня" Натальи Поломкиной:

Как писали в "Сегодня", в Украине более чем за пол года продукты питания и безалкогольные напитки подорожали, в среднем, на 8,6%. Больше всего цены подскочили в Киеве (на 10,7%), в Сумской области (на 10,4%), Черкасской области (на 9,9%).

Непогода (град, проливные дожди, засуха) уничтожила внушительную часть урожая некоторых украинских фермеров. В начале августа эксперты говорили, что существенного подорожания хлеба ожидать не стоит.