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Колоски побило градом, зерно змило водою. Чи подорожчає хліб цієї осені

3 серпня 2021 18:01

Ксенія Кадушкіна Ксенія Кадушкіна

Цього року аграрії посадили гречки менше, ніж минулоріч, однак ціни на крупу можуть впасти

Ціни на хліб, швидше за все, залишаться незмінними, а гречка може подешевшати. Колаж "Сьогодні"

Ціни на хліб, швидше за все, залишаться незмінними, а гречка може подешевшати. Колаж "Сьогодні" / Фото: Pixabay

Негода – град і зливи змінювалися посухою – знищила значну частину врожаю деяких українських фермерів. Однак, за прогнозами експертів, істотного подорожчання хліба очікувати не варто, кажуть у новинах "Сьогодні".

За 5 зерен у колоску і майже 16 тонн – на землі

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У Чернігівській області через сильний град фермери зазнали збитків на сотні тисяч гривень. Крижані кульки завбільшки з вишню за якісь 15 хвилин розбили аграрію Владиславу Заровному аж 4 гектара пшениці. Каже, сотні тисяч гривень залишилися там – під соломою.

"Втрати у нас виходять з одного гектара – 4 тонни. Все залишається на полі, напевно, зимувати. Що збереться, що залишиться на полі – основна маса", – нарікає фермер.

В цілому, в Чернігівській області постраждало від такої негоди найбільше півмільйона гектарів угідь. Фермери збираються знову засівати поля, щоб встигнути виростити новий урожай.

Не все так погано

Незважаючи на точкові втрати аграріїв, експерти прогнозують: в цьому році Україна повинна зібрати близько 70 мільйонів тонн зерна. А це навіть більше, ніж в 2020 році.

Для внутрішніх потреб достатньо 20-ти мільйонів тонн. Виходячи з цих підрахунків, ціни на хліб навряд чи злетять.

"Приблизно кожен місяць у нас хліб дорожчає на 1,5%, що в цілому дасть десь 18% на рік, що на сьогодні ми і маємо", – констатує економіст Олег Пендзин.

Гречка ж може навіть подешевшати

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Поки що улюблена українцями крупа коштує приблизно 40 гривень і вище. Гречка в Україні дорожче, ніж в Білорусі, Росії чи Казахстані.

Ще три місяці тому на вітчизняні прилавки потрапляла крупа російських виробників. Однак Москва заборонила вивозити цей продукт з країни до кінця літа. Восени ж ситуація може помінятися.

"Якщо до цього моменту Росія відкриє свій ринок, то можна буде говорити про здешевлення гречки на території України", – говорить виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки в Києві Сергій Громовий.

Посіяли українські фермери на кілька гектарів гречки менше в цьому році, ніж в минулому. Однак урожай повинен бути вдалим.

Подробиці в сюжеті кореспондента новин "Сьогодні" Марини Дубини:

Нагадаємо, ціни на цукор в Україні різко злетіли: за кілограм білого золота споживач повинен викласти більше долара. Виробники нарікають на поганий урожай цукрових буряків в минулому році.

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У переліку несприятливих погодних умов для солодкої культури називають посуху і пилові бурі. А експерти кажуть, що підстав для такого стрибка цін немає і пояснюють це картельною змовою.

Шокує українців і вартість фруктів цього року. Через погодні гойдалки ціни на картоплю також можуть злетіти, проте експерти поки що заспокоюють покупців.

Чи не настільки позитивні прогнози щодо цін на соняшникову олію. Вартість продукту, якого в Україні більш ніж достатньо, може вирости до 100 гривень за літр.

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