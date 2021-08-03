Колоски побило градом, зерно смыло водой. Подорожает ли хлеб этой осенью

В этом году аграрии посадили гречки меньше, чем в прошлом, однако цены на крупу могут упасть

Цены на хлеб, скорее всего, останутся прежними, а гречка может подешеветь. Коллаж "Сегодня" / Фото: Pixabay

Непогода – град и проливные дожди сменялись засухой – уничтожила внушительную часть урожая некоторых украинских фермеров. Однако, по прогнозам экспертов, существенного подорожания хлеба ожидать не стоит, говорится в новостях "Сегодня".

По 5 зерен в колоске и почти 16 тонн – на земле

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В Черниговской области из-за сильного града фермеры остались в убытке на сотни тысяч гривен. Ледяные шарики величиной с вишню за какие-то 15 минут разбили аграрию Владиславу Заровному аж 4 гектара пшеницы. Говорит, сотни тысяч гривен остались там – под соломой.

"Потери у нас получаются с одного гектара – 4 тонны. Все остается на поле, наверное, зимовать. Что уберется, что останется на поле – основная масса", – сетует фермер.

В общей сложности, в Черниговской области пострадало от такой непогоды больше полмиллиона гектаров угодий. Фермеры собираются снова засеивать поля, чтобы успеть вырастить новый урожай.

Не все так плохо

Несмотря на точечные потери аграриев, эксперты прогнозируют: в этом году Украина должна собрать около 70 миллионов тонн зерна. А это даже больше, чем в 2020 году.

Для внутренних потребностей достаточно 20-ти миллионов тонн. Исходя из этих подсчетов, цены на хлеб вряд ли взлетят.

"Приблизительно каждый месяц у нас хлеб дорожает на 1,5%, что в целом даст где-то 18% на год, что на сегодня мы и имеем", – констатирует экономист Олег Пендзин.

Гречка же может даже подешеветь

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Пока что любимая украинцами крупа стоит приблизительно 40 гривен и выше. Гречка в Украине дороже, чем в Беларуси, России или Казахстане.

Еще три месяца назад на отечественные прилавки попадала крупа российских производителей. Однако Москва запретила вывозить данный продукт со страны до конца лета. Осенью же ситуация может поменяться.

"Если до этого момента Россия откроет свой рынок, то можно будет говорить про подешевение гречки на территории Украины", – говорит исполнительный директор Международной ассоциации гречки в Киеве Сергей Громовой.

Посеяли украинские фермеры на несколько гектаров гречки меньше в этом году, нежели в прошлом. Однако урожай должен быть удачным.

Подробности в сюжете корреспондента новостей "Сегодня" Марины Дубиной:

Напомним, цены на сахар в Украине резко взлетели: за килограмм белого золота потребитель должен выложить больше доллара. Производители сетуют на плохой урожай сахарной свеклы в прошлом году.

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В перечне неблагоприятных погодных условий для сладкой культуры называют засуху и пыльные бури. А эксперты говорят, что оснований для такого скачка цен нет и объясняют это картельным сговором.

Шокирует украинцев и стоимость фруктов в этом году. Из-за погодных качелей цены на картошку также могут взлететь, однако эксперты пока что успокаивают покупателей.

Не настолько позитивные прогнозы касательно цен на подсолнечное масло. Стоимость продукта, которого в Украине предостаточно, может вырасти до 100 гривен за литр.