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Українців шокують ціни на фрукти. Чому вітчизняний врожай такий дорогий

1 серпня 2021 6:36

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Аграрії кажуть, що таких величезних втрат врожаю, як цьогоріч, не пам'ятають

Фрукти на ринку. Колаж "Сьогодні"

Фрукти на ринку. Колаж "Сьогодні"

Ціна фруктів з українського півдня – шокує. За кілограм найдешевших абрикосів, як і персиків, треба викласти 50 гривень. Садівники виправдовуються: третину врожаю кісточкових зіпсувала погода. Зберегти вдалося лише частину.

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За якими цінами сьогодні збувають сезонні фрукти та ягоди, дізналась кореспондент "Сьогодні" Анжела Слободян.

Абрикосів на ринку обмаль, та й ціна кусається.

"Абрикоса нема, починається трохи. Ціна дорогувато, але люди беруть добре абрикос, щоб їсти", – ділиться продавець фруктів Павло Хомич.

Чому фрукти дорогі

Аграрії Херсонщини скаржаться – мороз навесні знищив половину врожаю абрикосів на Півдні.

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"Погана урожайність, так сталося, що мороз усе забрав, у нас тільки окремі сорти, які не бояться морозу", – зазначає агроном Володимир Вдовеченко.

Сливи також приблизно на 40% менше вродило, ніж минулоріч. Володимир 48 років працює бригадиром в агрофірмі. Каже, таких збитків на кісточкових ще не було. Уперше втратять і врожай яблук.

Дефіцит кісточкових компенсує ягода, зокрема виноград. Тепличний виноград вродив, і порівняно з минулим роком буде дешевшим, кажуть фермери. А от хорошої ціни на ґрунтовий очікувати марно. Він також постраждав від морозів.

Середня вартість фруктів на Херсонщині

  • Абрикос – 50-100 гривень.
  • Рання слива – мінімум 40 гривень.
  • Ожина – 65 гривень.
  • Ціни на фрукти загалом – від 35 до 200 гривень.

Чого чекати в серпні

Садівники кажуть, у серпні значного зниження цін не буде. А Ягідний сезон продовжать кавуни. Їхня вартість, за прогнозами фермерів, вищою за минулий рік не буде.

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