Ціни на нафту впали на трьохмісячне "дно" – що сталося

Фінансові ринки сколихнулися, ціна на нафту впала на понад 3%

Нафта Brent подешевшала до 71,16$ за баррель / Фото: Flickr, unsplash.com

Після того, як гендиректор Moderna Стефан Бансел публічно засумнівався в ефективності вакцини COVID-19 проти варіанта коронавірусу Omicron, фінансові ринки сколихнулися, тим самим посиливши побоювання щодо попиту на нафту. Як наслідок – ціна на корисну копалину впали на 3,1%.

Про причину падіння повідомляє провайдер фінансової інформації – агентство Bloomberg.

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Вартість січневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:43 у вівторок становила $71,16 за барель, що на $2,28 (3,10%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії.

При цьому певного моменту торгів ціна цього сорту досягла мінімуму за 12 тижнів на рівні $70,51 за барель.

Ціна ф'ючерсів на WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу $68,12 за барель, що на $1,83 (2,62%) нижче за підсумкове значення попередньої сесії.

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Bloomberg зазначає, що у листопаді ціна на нафту загалом впала на 20%. Це найбільше падіння з березня 2020 року, як тільки початок пандемії призупинив світове споживання.

Джованні Стауново, аналітик UBS Group AG у Цюріху, що такий перебіг подій може поставити під загрозу відновлення економіки:

"Існує невизначеність щодо того, як омікрон впливає на попит на нафту. Це, ймовірно, збереже нестабільність цін на нафту протягом найближчих тижнів", – сказав він.

Відсіяти всі сумніви та розібратися у проблемі, що виникла через новий штамп коронавірусу, збирається Організація країн-експортерів нафти та її союзники у четвер, 2 грудня. Головна повістка зустрічі – питання: чи призупиняти щомісячне збільшення поставок.

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Чому ціни на нафту так "скачуть"?

Буквально в понеділок, 29 листопада, ціна на нафту підвищилася до 4%. Причина та ж – загроза нового штампу коронавірусу. Виникає питання: відтепер "Омікрон" керує цінами на нафту?

Та ще наприкінці жовтня ціни сягнули рекордного показника – 80 доларів за барель. Всі прогнози експертів розбилися вщент. А причина такого скачка – підвищення попиту на енергоносії.

Що буде далі з цінами на нафту, а також результати засідання ОПЕК у четвер, читайте в матеріалах "Сьогодні".

Раніше ми також писали, якими будуть ціни на бензин та дизель у грудні.