Рынок топлива: бензин и дизель стремительно дешевеют, какими будут цены в декабре

Эксперты ожидают снижения цен на гривню за литр

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Наконец-то! Цены на топливо в Украине пошли вниз и достаточно заметно. Речь идет о бензине и дизеле, но автогаз тоже почти прекратил дорожать. Анализ ситуации на рынке топлива и прогнозы о том, что дальше будет с ценами на горючее в декабре, дали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

Главной новостью недели стало опубликование Минэкономики новых предельных рекомендованных цен на бензин и дизтопливо. Вторую декаду подряд они оказались ниже предыдущих на бензин и третью декаду подряд – на ДТ. В сентябре-октябре нефтепродукты только дорожали.

Теперь максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи в розницу не должна превышать 32,15 грн/л (-1,03 грн/л), на "обычное" дизтопливо – 30,83 грн/л (-0,72 грн/л).

Напомним: регулирование цен на не премиальные бензин и ДТ правительство ввело в мае этого года на время карантина, чтобы не допустить необоснованного роста цен. Стоимость премиум-топлива и автогаза не регулируется.

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За две декады снижение расчетных рекомендованных цен на бензин составило 1,25 грн/л, на ДТ – 1,07 грн/л. Реальные цены опустились намного меньше: бензин А-92 подешевел в среднем на 25 коп./л, А-95 – на 43 коп./л, ДТ – на 27 коп./л.

Полностью следовали рекомендациям Минэкономики только премиальные бренды (OKKO, WOG, SOCAR и еще ряд), у которых прайсы соответствуют расчетным ценам и колеблются вверх-вниз вместе с ними. Остальные сети АЗС, прежде всего нижнего ценового сегмента, переписывать ценники вниз не спешили.

Автогаз почти прекратил дорожать, в большинстве областей цены повысились в пределах 10 коп./л, а в Тернопольской и Черновицкой – не изменились. Самый большой рост – на 17 коп./л – в Сумской области, где цены на газ невысокие.

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Самые высокие цены на бензин А-92 и дизель на Луганщине: А-92 стоит 31,57 грн/л, ДТ – 31,44 грн/л. Самый дорогой бензин А-95 в Киеве – 32,70 грн/л.

Самые низкие цены на бензины и ДТ в Сумской области: А-92 – 30,07 грн/л, А-95 – 31,01 грн/л, ДТ – 29,93 грн/л.

Самый дорогой газ в Донецкой области – 19,31 грн/л, самый дешевый – в Херсонской – 18,88 грн/л.

Разброс цен уменьшился по бензинам и ДТ и увеличился по газу. По А-92 разброс составляет 5% (1,5 грн/л), было 6,9%, по А-95 – 5,4% (1,69 грн/л), было 6,1%, по дизелю – 5% (1,51 грн/л), было 6,8%, по газу – 2,3% (0,43 грн/л), было 2,2%.

Какие цены во всех регионах – см. инфографики.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 30,62 грн/л (-25 коп.)

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 31,77 грн/л (-37 коп.)

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 30,56 грн/л (-22 коп.)

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 19,06 грн/л (+6 коп.)

Анализ ситуации на рынке

На украинском рынке проявилось два тренда. Первый – цены в мелком опте начали снижение. Второй – количество предложений заметно увеличилось, оптовые цены начали падать, как только трейдеры поняли, куда будет двигаться рынок.

"Уверенность рынку добавили внутренние новости: с 22 ноября Кременчугский НПЗ возобновил реализацию бензинов в крупном и мелком опте после недавней аварии, – говорит Сергей Куюн. – Белорусская нефтяная компания прикладывает все усилия, чтобы выполнить ноябрьские отгрузки украинским контрагентам, хотя ранее намечались проблемы. Цены на мелкооптовые партии дизтоплива в среднем снизились на 1,26 грн/л (-4,37%), бензины подешевели на 68 коп./л (-2,33%)".

Цены в рознице также пошли вниз. На WOG и ОККО бензин А-95 подешевел на 1,03 грн/л, до 32,15 грн/л, А-92 — на 0,74 коп./л, до 31,75 грн/л, ДТ — на 72 коп./л, до 30,83 грн/л. В сети UPG цены на бензины и ДТ уменьшились на 60-90 коп./л: А-92 — до 30,70 грн/л, А-95 — до 31,30 грн/л и ДТ — до 28,90 грн/л. KLO снизила цены в пределах 0,74-1,1 грн/л. В сети SOCAR А-95 подешевел на на 1,03 грн/л, до 32,15 грн/л, А-92 — на 1 грн/л, до 31,98 грн/л. Еще ряд сетей снизили цену всех видов топлива на 0,1-1 грн/л.

Геннадий Рябцев подтвердил, что выход на рабочий режим Кременчугского НПЗ и снижение нефтяных котировок в мире с 77 до 75,5 долларов за баррель увеличили предложение топлива на украинском рынке и подтолкнули оптовиков к снижению цен.

"Розница пока, как обычно, не торопилась снижать цены на величину, рекомендованную Минэкономики, прежде всего это сети нижнего ценового сегмента", – подчеркнул эксперт.

Главной новостью на рынке автогаза, по словам Артема Куюна стала смена ценового тренда в опте.

"С 18 ноября, когда котировки достигли пиковых значений, на украинской границе газ в опте среднем подешевел на 55 долларов/т, на белорусско-польской границе – на 116 долларов/т, это соответственно, на 5% и 10%", – уточнил Артем Куюн.

В рознице цены на газ продолжили расти, за неделю в среднем на 6 коп., до 19,06 грн/л. На АЗС WOG – на 10 коп./л, до 19,68 грн/л, на SOCAR – на 30 коп./л, до 19,98 грн/л. Сеть "Приват" повысила цены на 38 коп./л, до 18,33 грн/л. У "БРСМ-Нафта" и Motto газ подорожал на 34 и 20 коп./л, до 19,31 грн/л и 19,25 грн/л, KLO и "Авантаж 7" подняли цены на 20 коп./л и 30 коп./л, до 19,59 грн/л и 18,55 грн/л. Еще ряд сетей – на 10-40 коп./л.

Что может измениться за неделю

Эксперты ожидают в начале декабря дальнейшего снижения розничных цен на бензин и дизтопливо и стабильных цен на автогаз.

"Многое будет определяться курсом гривни, которая медленно девальвирует, – говорит Геннадий Рябцев. – Потенциал снижения около 1 грн/л как по бензину, так и по дизтопливу, но будет ли он реализован, зависит как от нефтяных котировок, так и от курса гривни".

Сергей Куюн не уверен, что снижение цен на нефтепродукты станет долгосрочным трендом.

"Цены на нефть восстанавливаются: баррель подорожал 29 ноября на 3‒5% и на какое-то время цена превысила уровень в 76 долларов. Поддержку ценам оказало мнение ряда инвесторов о том, что пятничный обвал цен из-за опасений по поводу штамма Omicron оказался чрезмерным", – анализирует Сергей Куюн.

По прогнозу Артема Куюна, розничные цены на автогаз на этой неделе стабилизируются, но не снизятся. Причина – трейдерам надо распродать дорогие запасы. А в декабре автогаз должен подешеветь.

"Среди факторов, действующих на снижение цены в краткосрочной перспективе, трейдеры указывают на ожидания дальнейшего удешевления нефти и сезонное сокращение спроса на сжиженный газ в Украине и Восточной Европе", – пояснил эксперт.

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