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Цены на нефть упали на трехмесячное "дно" – что произошло

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор раздела "Деньги"
30 ноября, 17:10
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Финансовые рынки всколыхнулись, цена на нефть упала более чем на 3%
Нафта Brent подешевела до 71,16$ за баррель
Нафта Brent подешевела до 71,16$ за баррель / Фото: Flickr, unsplash.com

После того, как гендиректор Moderna Стефан Бансел публично усомнился в эффективности вакцины COVID-19 против варианта коронавируса омикрон, финансовые рынки всколыхнулись, тем самым усилив опасения по поводу спроса на нефть. Как следствие – цена на полезное ископаемое упала на 3,1%.

О причине падения сообщает провайдер финансовой информации – агентство Bloomberg.

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Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:43 во вторник составила $71,16 за баррель, что на $2,28 (3,10%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

При этом в определенный момент торгов цена этого сорта достигла минимума за 12 недель на уровне $70,51 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,12 за баррель, что на $1,83 (2,62%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

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Bloomberg отмечает, что в ноябре цена на нефть в целом упала на 20%. Это самое большое падение с марта 2020 года, как только начало пандемии приостановило мировое потребление.

Джованни Стауново, аналитик UBS Group AG в Цюрихе, что такой ход событий может поставить под угрозу восстановление экономики:

"Существует неопределенность того, как Омикрон влияет на спрос на нефть. Это, вероятно, сохранит нестабильность цен на нефть в ближайшие недели", – сказал он.

Отсеять все сомнения и разобраться в проблеме, возникшей из-за нового штампа коронавируса, собирается Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники в четверг, 2 декабря. Главная повестка встречи – вопрос: приостанавливать ли ежемесячное увеличение поставок.

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Почему цены на нефть так "скачут"?

Буквально в понедельник, 29 ноября, цена на нефть повысилась до 4%. Причина та же – угроза нового штампа коронавируса. Возникает вопрос: отныне Омикрон управляет ценами на нефть?

Еще в конце октября цены достигли рекордного показателя – 80 долларов за баррель . Все прогнозы экспертов разбились вдребезги. А причина такого скачка – повышение спроса на энергоносители.

Что будет дальше с ценами на нефть, а также результаты заседания ОПЕК в четверг читайте в материалах "Сегодня".

Раньше мы также писали, какими будут цены на бензин и дизель в декабре.

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София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

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