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Ціни на газ підскочили – постачальники опублікували тарифи на вересень

Ксенія Кадушкіна Ксенія Кадушкіна Редактор
28 серпня, 06:00
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Деякі газові компанії залишили тільки річні тарифи, які не перевищують 13,50 грн
Газові компанії опублікували місячні тарифи. Колаж "Сьогодні"
Газові компанії опублікували місячні тарифи. Колаж "Сьогодні" / Фото: уніан, Сьогодні

Місячні ціни деяких газових постачальників сильно підскочили – годові тарифи залишилися незмінними. Відповідні дані розмістили на своїх сайтах газові компанії.

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У квітні постачальники газу для населення встановили і оприлюднили річні тарифи, які вступили в силу з 1 травня 2021 року. В середньому, вартість склала близько 8 гривень за кубометр.

Як підскочили місячні тарифи

Деякі газові постачальники залишили тільки річні тарифи. Одна з таких компаній – "Нафтогаз України": вартість кубометру протримається на рівні 7 гривень 96 копійок до весни 2022 року. В основному, річна фіксована ціна не перевищує 13 гривень 50 копійок.

Що ж стосується місячних тарифів, то ціни деяких у вересні компаній відчутно зросли:

  • "КиївГазЕнерджи" – 19,80 гривень за кубометр (до прикладу, в серпні тариф був на рівні 15 гривень 76 копійок).
  • "Уманьгаззбут" – по 16 гривень 78 копійок.
  • "Черкасигаз Збут" – по16 гривень 76 копійок.

Є і ті компанії, які залишили досить лояльні ціни. Наприклад, у вересні YASNO продає газ по 8 гривень 94 копійок за кубометр.

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Нагадаємо, в Україні більш ніж за пів року зросли тарифи на 9,7%. Найбільше на Херсонщині – на 24,4%, а також Полтавщині – на 21,2% і Кіровоградщині – на 16,4%.

Однак з 1 жовтня 2021 року тарифи на електроенергію для українців, які споживають до 250 кіловат-годин, знизятьсядо 1,44 грн за кіловат-годину. Для інших ціна залишається незмінною – 1,68 грн.

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