Цены на газ подпрыгнули – поставщики опубликовали тарифы на сентябрь

Некоторые газовые компании оставили только годовые тарифы, которые не превышают 13,50 грн

Газовые компании опубликовали месячные тарифы. Коллаж "Сегодня" / Фото: УНИАН, Сегодня

Месячные цены некоторых газовых поставщиков сильно подскочили – годовые тарифы остались прежними. Соответствующие данные разместили на своих сайтах газоснабжающие компании.

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В апреле поставщики газа для населения установили и обнародовали годовые тарифы, которые вступили в силу с 1 мая 2021 года. В среднем, стоимость топлива составила около 8 гривен за кубометр.

Как подскочили месячные тарифы

Несколько газовых поставщиков оставили только годовые тарифы. Одна из таких компаний – "Нафтогаз Украины": цена за кубометр продержится на уровне 7 гривен 96 копеек до весны 2022 года. В основном, годовая фиксированная стоимость газа не превышает 13 гривен 50 копеек.

Что же касается месячных тарифов, то цены некоторых компаний в сентябре ощутимо выросли:

"Киевгазэнерджи" – 19,80 гривен за кубометр, если в августе тариф был на уровне 15 гривен 76 копеек.

"Умань газсбыт" – по 16 гривен 78 копеек.

"Черкассы газсбыт" – по 16 гривен 76 копеек.

Есть и те компании, которые выставили достаточно лояльные цены. К примеру, в сентябре YASNO продает газ по 8 гривен 94 копейки за кубометр.

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Напомним, в Украине более чем за пол года выросли тарифы на 9,7%. Больше всего в Херсонской области – на 24,4%, а также Полтавской – на 21,2% и Кировоградской – на 16,4%.

Однако с 1 октября 2021 года тарифы на электроэнергию для украинцев, которые потребляют до 250 киловатт-часов, снизятся до 1,44 грн за киловатт-час. Для остальных же цена остается прежней – 1,68 грн.