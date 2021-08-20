Буде, але це не точно. Що Путін наговорив Меркель про транзит газу через Україну після запуску "Північного потоку-2"

У Німеччині виступають за продовження транзиту газу через Україну і після 2024 року

Ангела Меркель і Володимир Путін обговорили "Північний потік - 2". Колаж: "Сьогодні"

Будівництво російського газопроводу "Північний потік – 2" наближається до завершення – залишилося добудувати 15 км по морю. Президент РФ Володимир Путін пообіцяв канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, що Росія зможе виконати свої зобов'язання по транзитному контракту.

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Про це він сказав на прес-конференції за підсумками переговорів з Меркель.

Як сказав Путін, РФ готова транзитувати газ через Україну, але є безліч нюансів.

"Ми готові і після 2024 року транзитувати газ через територію України, але ми повинні зрозуміти, на який строк, в якому обсязі. Ми повинні отримати відповідь, в тому числі, від наших європейських партнерів. Скільки ж вони готові у нас закуповувати ... ми не можемо підписати транзитний контракт, якщо у нас немає контрактів на поставку нашим споживачам в Європі", – сказав Путін.

За його словами, канцлер Німеччини Ангела Меркель завжди ставила питання про продовження транзиту газу через Україну.

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Нагадаємо, в 2019 році за добу до припинення дії транзитного контракту російський "Газпром" і український "Нафтогаз" підписали новий – терміном на п'ять років (до 2024 року).

Очікування Кремля не виправдалися

Російський газопровід "Північний потік – 2", який будується в обхід України з 2018 року, не встигне завершити трубоукладки до 23 серпня, як раніше говорили в Кремлі.

"Ми не можемо підтвердити спекуляції, запущені декількома ЗМІ, щодо дат, а також неправильне тлумачення, яке стосується завершення трубоукладки і будівництва всього трубопроводу", – заявили в прес-службі "Північного потоку – 2".

Що зараз з "Північним потоком – 2":

Він передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік. зараз проєкт готовий на 99%.

Незважаючи на всі санкції, 10 червня Росії вдалося добудувати одну з двох ниток газопроводу.

У РФ заявляють, що до завершення другої нитки потрібно добудувати 70 км.

До речі, щоб прискорити сертифікацію газопроводу в ЄС, "Газпром" провокує зростання цін на газ в Європі. Російська компанія відмовляється бронювати потужності для додаткового транзиту через Україну. В результаті в ЄС формується дефіцит блакитного палива.

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Детальніше про небезпеку "Північного потоку – 2" дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":