Будет, но это не точно. Что Путин наговорил Меркель о транзите газа через Украину после запуска "Северного потока-2"

Строительство российского газопровода "Северный поток – 2" близится к завершению – осталось достроить 15 км по морю. Президент РФ Владимир Путин пообещал канцлеру Германии Ангеле Меркель, что Россия сможет выполнить свои обязательства по транзитному контракту.
Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с Меркель.
Как сказал Путин, РФ готова транзитировать газ через Украину, но есть множество нюансов.
"Мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через территорию Украины, но мы должны понять, на какой срок, в каком объеме. Мы должны получить ответ, в том числе, от наших европейских партнеров. Сколько же они готовы у нас закупать... Мы не можем подписать транзитный контракт, если у нас нет контрактов на поставку нашим потребителям в Европе", - сказал Путин.
По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель всегда ставила вопрос о продолжении транзита газа через Украину.
Напомним, в 2019 году за сутки до прекращения действия транзитного контракта российский "Газпром" и украинский "Нафтогаз" подписали новый – сроком на пять лет (до 2024 года).
Ожидания Кремля не оправдались
Российский газопровод "Северный поток – 2", который строится в обход Украины с 2018 года, не успеет завершить трубоукладку до 23 августа, как ранее говорили в Кремле.
"Мы не можем подтвердить спекуляции, запущенные несколькими СМИ, относительно дат, а также неправильное толкование, касающееся завершения трубоукладки и строительства всего трубопровода", – заявили в пресс-службе "Северного потока – 2".
Что сейчас с "Северным потоком – 2":
- Он предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Сейчас проект готов на 99%.
- Несмотря на все санкции, 10 июня России удалось достроить одну из двух ниток газопровода.
- В РФ заявляют, что до завершения второй нитки нужно достроить 70 км.
К слову, чтобы ускорить сертификацию газопровода в ЕС, "Газпром" провоцирует рост цен на газ в Европе. Российская компания отказывается бронировать мощности для дополнительного транзита через Украину. В результате в ЕС формируется дефицит голубого топлива.
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