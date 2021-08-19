Миллиарды кубометров: сколько Россия хочет закачать газа за первый год работы "Северного потока – 2"

До конца 2021 года поставки по российскому газопроводу "Северный поток – 2" могут составить 5,6 млрд кубометров газа.
Об этом сообщает "Газпром" в Facebook.
Как заявляли представители "Северного потока – 2", мощность газопровода составит 55 млрд кубометров в год.
Российский газопровод "Северный поток – 2" планировали достроить до конца 2020 года – когда уже должен был перестать действовать транзитный контракт "Газпрома" с Украиной. Однако после того, как США ввели санкции против газопровода, работы были заблокированы.
В 2019 году за сутки до прекращения действия транзитного контракта российский "Газпром" и украинский "Нафтогаз" подписали новый – сроком на пять лет (до 2024 года).
К слову, Украина всегда была одним из главных транзитеров российского газа в Европу, но со временем РФ начала активно снижать объемы транзит газа путем строительства газопровода в обход Украины, последний – "Северный поток – 2".
В Европе из-за фейка упали цены на газ
Вечером 18 августа цены на газ в Европе снизились примерно на 10% – все из-за ложных заявлений о якобы начале получения газа из газопровода "Северный поток – 2".
Ближайший к спотовым котировкам срочный контракт обрушился с 570 долларов до 515 долларов за тысячу кубометров. Однако чуть позже цена восстановилась до примерно 550 долларов.
Что сейчас с "Северным потоком – 2":
- Он предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Сейчас проект готов на 99%.
- Несмотря на все санкции, 10 июня России удалось достроить одну из двух ниток газопровода.
- В РФ заявляют, что до завершения второй нитки нужно достроить 70 км.
Напомним, чтобы ускорить сертификацию газопровода в ЕС, "Газпром" провоцирует рост цен на газ в Европе.
Подробнее об опасности "Северного потока – 2" узнавайте из сюжета "Сегодня":