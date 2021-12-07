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Більше їстимемо? У новому році в українців зростуть витрати на їжу

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
7 грудня, 18:57
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Соняшникова олія, наприклад, подорожчає у супермаркетах на 25%
В Україні продукти подорожчають на 22-25%
В Україні продукти подорожчають на 22-25% / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні у 2022 році ще більше подорожчають продукти харчування. Українцям доведеться платити на 22-25% більше за їжу.

Як розповів у коментарі ГолосUA голова Спілки українського селянства Іван Томич, найбільше подорожчає хліб.

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"За рік його вартість може збільшитися на 35%. Проте Держстат дає інші дані. Хоча мені незрозуміло, на чому ґрунтується методика його розрахунків. Також найсильніше у 2022 році дорожчатиме м'ясо. Близько 20% за кілограм. Також у ціні продовжить зростати цукор. За рік він подорожчає на 20-22%", – сказав Томич.

Зростуть ціни і на інші продукти. Наприклад, такі як овочі борщового набору або олія, яка подорожчає на 25%.

"Рекордного подорожчання не буде. Овочі борщового набору теж продовжать зростати в ціні. До весни морква, буряк і капуста в середньому подорожчають на 10%. Далі все залежатиме від виробництва цих продуктів наступного року. Це безпосередньо впливає на цінову політику", – пояснив експерт.

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Що з цінами у грудні?

Для українців підскочили ціни на деякі товари. Вплинув на подорожчання передсвятковий ажіотаж та ціни на енергоносії.

Бакалія виросла в ціні, хліб взагалі б'є всі рекорди, виробникам доводиться підвищувати ціни, щоб оплачувати рахунки за енергоносії та ресурси, необхідні для випікання хлібобулочних виробів. У супермаркетах подорожчали також яйця.

М'ясо також дорожчає не лише на ринках, а й у супермаркетах. На його вартість впливає дефіцит кормів та скорочення поголів'я тварин. Подорожчало і сало. У супермаркетах ціни стартують від 185 грн/кг, а на ринках – 134,6 грн.

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Раніше ми повідомляли, що напередодні Нового року українці починають поповнювати запаси продуктів, щоб останніми днями не стояти в довгих чергах за товарами для новорічного та різдвяного столів. Але разом із ажіотажем зростають і ціни.

Нагадаємо, що ціна на помідори впала до 5-річного мінімуму. Наприкінці листопада томати коштували 15-20 грн/кг, хоча у попередні роки цінник піднімався до 23-29 грн/кг.

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