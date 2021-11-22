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В українських супермаркетах подорожчали важливі продукти: скільки тепер доведеться платити

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
22 листопада, 15:27
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Незважаючи на те, що для українців дорожчають продукти, за останній місяць подешевшало молоко
Для українців подорожчали яйця та цукор
Для українців подорожчали яйця та цукор / Фото: Колаж: Сьогодні

В українських супермаркетах змінили ціни на популярні продукти – молоко, яйця та цукор. Вони помітно подорожчали.

Про це свідчать дані на порталі Мінфін.

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Курячі яйця

Ціни на яйця марки "Квочка" становлять 36,23 грн/10 шт., а в жовтні вони стали 35,87 грн/шт. Курячі яйця марки "Ясенсвіт" коштують у середньому 35,50 грн/10 шт., а минулого місяця – 35,20 грн/10 шт.

/ Фото: скріншот

Цукор

Порівняно з минулим місяців, подорожчав і цукор. Наразі він коштує 27,20 грн/кг, а у жовтні – 26,55 грн/кг.

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А якщо купувати упаковку вагою 3 кг, то вона коштує 85,50 грн, а ще місяць тому – 81,44.

/ Фото: скріншот

Молоко

Незважаючи на те, що для українців дорожчають продукти, за останній місяць подешевшало молоко. Якщо ще минулого місяця марки "Простоквашино" воно коштувало 29,50 грн/л., то зараз уже 28,20 грн/л, а Auchan можна придбати навіть за 26,90.

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Молоко марки "Яготинське" (900 мл) зараз можна придбати за – 32,39 грн/л, Auchan – 29,20 грн/л, Metro – 28,90 грн/л. А минулого місяця воно коштувало – 31,28грн/л.

/ Фото: скріншот

Раніше ми повідомляли, що в Україні у листопаді різко підскочили ціни на сало. Вони стали найвищими за останні кілька років – за нього просять понад 185 грн/кг.

В Україні змінилися ціни на бакалійні товари – з жовтня 2020 по жовтень 2021 року подешевшало лише пшоно. Порівняно з минулим роком воно коштує 17,48 грн за кг – дешевше на 2,3%.

Подорожчали і популярні ковбасні вироби – сардельки та сосиски. На них у листопаді ціна зросла на 3,84%.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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