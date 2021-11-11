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Для українців значно подорожчав популярний продукт. Скільки платитимемо за сало

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
11 листопада, 13:16
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Експерти прогнозують, що незабаром сало може подешевшати
Сало почало дорожчати ще в жовтні
Сало почало дорожчати ще в жовтні / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні в листопаді різко підскочили ціни на сало. Вони стали найвищими за останні кілька років – за нього просять більше 185 грн/кг.

Про це повідомляє Kurkul.com.

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Якщо ще у жовтні кілограм сала можна було купити в супермаркеті за 145 грн, а на базарі за 134 грн, то сьогодні цінники стартують від 185 грн.

Сало почало дорожчати ще у жовтні. Тоді ціни зросли на 20 гривень, а в листопаді зростання цін склало ще 20 гривень. А сумарно зростання ціни на сало склало 24%.

Якщо оцінювати ціни на домашнє сало, то у листопаді кілограм коштує від 134,6 грн, що на 1 грн дешевше, ніж минулого місяця. А з початку року сало коштує на 28 грн. дорожче, ніж на початку 2021 року.

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Експерти прогнозують, що незабаром воно може подешевшати. На це вплинуть ціни на свиней забійних кондицій – вони знизяться.

"Без сала ми не залишимося, якщо попит зберігатиметься, то будуть ті, хто вирощуватиме і пропонуватиме його на ринку", – каже експерт зі свинарства Оксана Юрченко.

М'ясо в Україні також дорожчає

В Україні мало не на 50% подорожчали телятина та яловичина. На ринку це пов'язують із дефіцитом. Нема чим годувати і ніякої можливості утримувати поголів'я, кажуть фермери.

Покупці кажуть, що відчувають подорожчання, і переходять на дешевше м'ясо – свинину та курятину. Або купують раз на кілька місяців.

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За кілограм яловичини продавці просять у середньому від 172 грн за кг, за свинину – від 124 грн за кг, куряче філе в середньому продають за 142 грн за кг.

Раніше ми повідомляли, що в Україні знизилися ціни на овочі – причиною стали морози, що насуваються. Тепер фермери поспішають якнайшвидше продати свій урожай.

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