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Пошукайте у скарбничці: яку радянську монету можна продати за 100 тис. грн

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
21 листопада, 09:30
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Найчастіше номінал монет не відповідає їхній реальній вартості
1 рубль 1980 року продають за 4017 доларів
1 рубль 1980 року продають за 4017 доларів / Фото: Колаж: Сьогодні

На онлайн-аукціонах користуються попитом радянські монети різних років випуску. Якщо у випадку із сучасними екземплярами потрібен брак чи якась особливість, то тут, за рахунок старовини, такі монети дорого коштують.

Що пропонують?

1 рубль 1980 року продають за 4017 доларів, або 107 тисяч гривень. Монета виготовлена із сталі. Автор пише, що вона без дефектів та її не реставрували.

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/ Фото: скріншот

За 20 копійок 1931 просять 2553 доларів або 67 тисяч гривень. Вона недовго перебувала у зверненні. Продавець пише, що монета не мита й у хорошому стані. Її витягли з коробки з білонами, знайденої в старій квартирі.

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Дорого коштує і 1 рубль 1922 року. За нього на аукціоні продавець просить 2678 доларів чи 71,2 тисячі гривень. На монеті є невеликі подряпини, але за рахунок рідкості вона коштує дорого.

/ Фото: скріншот

Що ще продають?

Українцям за 900 тисяч гривень продають рідкісну монету із заводським браком, який нібито має містичну силу. А таку ж, такого ж року випуску та номіналу, продають по 100 тисяч гривень.

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Також ми можемо отримати тисячі гривень за монети номіналом 1 грн. 1992 року випуску. Виявилося, що випускати такі монети почали лише 1995 року, а 1992 року була лише експериментальна партія. Таку монету можна отримати з рештою магазину.

Раніше ми повідомляли, що в Україні з 11 листопада в звернення запровадили нову пам'ятну монету спеціального випуску "Десантно-штурмові війська Збройних Сил України".

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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