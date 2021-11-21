Пошукайте у скарбничці: яку радянську монету можна продати за 100 тис. грн

На онлайн-аукціонах користуються попитом радянські монети різних років випуску. Якщо у випадку із сучасними екземплярами потрібен брак чи якась особливість, то тут, за рахунок старовини, такі монети дорого коштують.
Що пропонують?
1 рубль 1980 року продають за 4017 доларів, або 107 тисяч гривень. Монета виготовлена із сталі. Автор пише, що вона без дефектів та її не реставрували.
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За 20 копійок 1931 просять 2553 доларів або 67 тисяч гривень. Вона недовго перебувала у зверненні. Продавець пише, що монета не мита й у хорошому стані. Її витягли з коробки з білонами, знайденої в старій квартирі.
Дорого коштує і 1 рубль 1922 року. За нього на аукціоні продавець просить 2678 доларів чи 71,2 тисячі гривень. На монеті є невеликі подряпини, але за рахунок рідкості вона коштує дорого.
Що ще продають?
Українцям за 900 тисяч гривень продають рідкісну монету із заводським браком, який нібито має містичну силу. А таку ж, такого ж року випуску та номіналу, продають по 100 тисяч гривень.
Також ми можемо отримати тисячі гривень за монети номіналом 1 грн. 1992 року випуску. Виявилося, що випускати такі монети почали лише 1995 року, а 1992 року була лише експериментальна партія. Таку монету можна отримати з рештою магазину.
Раніше ми повідомляли, що в Україні з 11 листопада в звернення запровадили нову пам'ятну монету спеціального випуску "Десантно-штурмові війська Збройних Сил України".