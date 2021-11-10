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Продати одну гривню та купити квартиру! За яку українську монету можна отримати ціле багатство

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
10 листопада, 18:25
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Продавець пише, що вона наділена містичною силою та приносить удачу
На онлайн-аукціоні продають рідкісну монету
На онлайн-аукціоні продають рідкісну монету / Фото: Колаж: Сьогодні

Українцям за 900 тисяч гривень продають рідкісну монету із заводським браком, яка нібито має містичну силу.

"Сьогодні" знайшли її на одному із онлайн-аукціонів.

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Монету номіналом у 1 гривню продають за 900 тисяч, вона 2006 року випуску. Дивлячись на монету, за рахунок браку плавки, виникає враження, що на куполі храму знаходиться Шива, що танцює.

Продавець пише, що вона приносить удачу.

/ Фото: скріншот

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Схожу монету, номіналом в одну гривню та 2006 року випуску, продають на іншому онлайн-аукціоні. Вона візуально трохи відрізняється від попередньої і коштує набагато дешевше.

За неї продавець просить 100 тисяч гривень. її теж називають "танцюючим Шивою". Цей продавець, також, запевняє, що у монети містична сила.

/ Фото: скріншот

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Пам'ятні монети в Україні

До Дня Незалежності України Національний банк ввів в обіг чотири пам'ятні монети – не лише із нейзильберу номіналом 5 гривень, які з'явилися з 10 серпня, а й із золота та срібла. Монети із серії "Відродження української державності" з'явилися з 17 серпня.

В обігу з'явились такі пам'ятні монети:

  • номіналом 1 гривня із срібла, тираж 15 000 штук;
  • номіналом 10 гривень із срібла, тираж 3000 штук;
  • номіналом 50 гривень із срібла, тираж 500 штук;
  • номіналом 250 гривень із золота, тираж до 400 штук.

Раніше ми повідомляли, що на аукціонах для нумізматів продають кілька тисяч радянських монет. Найчастіше номінал цих монет не відповідає їх реальній вартості.

Наприклад, пробна монета 15 копійок, що не вийшла в обіг, виготовлена зі сталі з латунним покриттям коштує на аукціоні понад 20 тисяч гривень (близько 800 доларів).

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