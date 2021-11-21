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Поищите в копилке: какую советскую монету можно продать за 100 тыс. грн

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
21 ноября, 09:30
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Зачастую номинал монет не соответствует их реальной стоимости
1 рубль 1980 года продают за 4017 долларов
1 рубль 1980 года продают за 4017 долларов / Фото: Коллаж: Сегодня

На онлайн-аукционах спросом пользуются советские монеты разных годов выпуска. Если в случае с современными экземплярами нужен брак или какая-то особенность, то здесь, за счет старинности такие монеты дорого стоят.

Что предлагают?

1 рубль 1980 года продают за 4017 долларов или 107 тысяч гривен. Монета изготовлена из стали. Автор пишет, что она без дефектов и ее не реставрировали.

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/ Фото: скриншот

За 20 копеек 1931 года просят 2553 долларов. или 67 тысяч гривен. Она недолго пребывала в обращении. Продавец пишет, что монета не мытая и в хорошем состоянии. Ее извлекли из коробки с биллоном, найденной в старой квартире.

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Дорого стоит и 1 рубль 1922 года. За него на аукционе продавец просит 2678 долларов или 71,2 тысячу гривен. На монете есть небольшие царапины, но за счет редкости она дорого стоит.

/ Фото: скриншот

Что еще продают?

Украинцам за 900 тысяч гривен продают редкую монету с заводским браком, якобы имеющим мистическую силу. А такую же, такого же года выпуска и номинала, продают по 100 тысяч гривен.

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Также мы можем получить тысячи гривен за монету номиналом 1 грн. 1992 года выпуска. Оказалось, что выпускать такие монеты начали только в 1995 году, а в 1992 году была лишь экспериментальная партия. Такую монету можно получить с остальными в магазине.

Ранее мы сообщали, что в Украине с 11 ноября в обращение ввели новую памятную монету специального выпуска "Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины".

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