Поищите в копилке: какую советскую монету можно продать за 100 тыс. грн

На онлайн-аукционах спросом пользуются советские монеты разных годов выпуска. Если в случае с современными экземплярами нужен брак или какая-то особенность, то здесь, за счет старинности такие монеты дорого стоят.
Что предлагают?
1 рубль 1980 года продают за 4017 долларов или 107 тысяч гривен. Монета изготовлена из стали. Автор пишет, что она без дефектов и ее не реставрировали.
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За 20 копеек 1931 года просят 2553 долларов. или 67 тысяч гривен. Она недолго пребывала в обращении. Продавец пишет, что монета не мытая и в хорошем состоянии. Ее извлекли из коробки с биллоном, найденной в старой квартире.
Дорого стоит и 1 рубль 1922 года. За него на аукционе продавец просит 2678 долларов или 71,2 тысячу гривен. На монете есть небольшие царапины, но за счет редкости она дорого стоит.
Что еще продают?
Украинцам за 900 тысяч гривен продают редкую монету с заводским браком, якобы имеющим мистическую силу. А такую же, такого же года выпуска и номинала, продают по 100 тысяч гривен.
Также мы можем получить тысячи гривен за монету номиналом 1 грн. 1992 года выпуска. Оказалось, что выпускать такие монеты начали только в 1995 году, а в 1992 году была лишь экспериментальная партия. Такую монету можно получить с остальными в магазине.
Ранее мы сообщали, что в Украине с 11 ноября в обращение ввели новую памятную монету специального выпуска "Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины".