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Безлімітний інтернет Vodafone, Kyivstar та lifecell – найдешевші тарифи

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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5 квітня, 14:06
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Розповідаємо, яку мінімальну суму доведеться віддати за пакет із безлімітним інтернетом
Скільки доведеться віддати за користування безлімітним інтернетом
Скільки доведеться віддати за користування безлімітним інтернетом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українські мобільні оператори мають різні за можливостями тарифи з різними цінами. Платити за зв'язок доведеться від 75 до 1 500 грн на місяць. Проте лише деякі з цих пакетів містять послугу безлімітного інтернету.

"Сьогодні" розібралися, скільки коштують найдешевші пакети українських мобільних операторів з можливістю користуватися інтернетом безлімітно.

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Скільки доведеться платити

У Vodafone безлімітний інтернет включений у декілька пакетів, ціна за них стартує від 250 грн на місяць.

Також цією послугою можна користуватися, підключивши пакети за 260 грн на місяць, 350 грн, 600 грн та 1 500 грн.

Безлімітний інтернет у Kyivstar включений у пакети за 250 грн, 350 грн та 500 грн на місяць.

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А от користувачам lifecell за таку можливість доведеться заплатити щонайменше 150 грн. Безлімітний інтернет є і в пакеті за 225 грн на 4 тижні.

Які тарифи Kyivstar, Vodafone і lifecell найдешевші

Раніше "Сьогодні" розповідали, що найдешевший тариф Kyivstar75 грн. Як зазначають у компанії, перейти на цей тариф можуть тільки абоненти віком від 60 років і люди з інвалідністю I–III групи.

Найменша ціна за пакет для мобільного зв'язку в оператора Vodafone – 120 грн. Він орієнтований на користування соціальними мережами та різними мобільними застосунками. А lifecell просять за найдешевший пакет 70 грн.

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Також ми писали про те, що Vodafone зробив безкоштовною послугу для українців, яких примусово вивезли до Росії чи Білорусі, та про безкоштовні послуги від європейських мобільних операторів для українських переселенців.

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