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Безкоштовні смартфони замість газу на зиму: у скільки Україні обійдеться кожен пенсіонер

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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9 лютого, 13:26
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Розповідаємо, скільки грошей знадобиться на реалізацію президентської ініціативи та звідки їх візьмуть
Скільки витратить на безкоштовні смартфони і чим пожертвують заради цього
Скільки витратить на безкоштовні смартфони і чим пожертвують заради цього / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Після того, як Зеленський анонсував нову програму з роздачі всім вакцинованим громадянам віком від 60 років безкоштовних смартфонів, українців дуже зацікавило – звідки візьмуть гроші на таку кількість пристроїв.

І поки інформації від уряду немає, "Сьогодні" разом із експертами порахували самостійно.

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На даний момент, найбюджетніші моделі, які підтримують функцію NFC (необхідну для оплати телефоном) коштують від 3000 грн. за штуку.

Навіть якщо смартфони закуповуватимуться державою за оптовою ціною, кожен телефон буде коштувати не менше 2-2,5 тисяч.

Скільки людей отримають смартфони?

Якщо припустити, що половина громадян 60 років і старше, які пройшли повний курс вакцинації, захочуть отримати смартфон, то йдеться як мінімум про 6 млн людей.

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Водночас, самі чиновники кажуть, що кількість таких громадян може скласти 8,5 млн людей. Для того, щоб купити смартфони для такої кількості пенсіонерів, знадобиться від 12 до 20 млрд грн із державного бюджету.

На думку економіста Дмитра Моніна, таку суму знайти буде неважко. Оскільки за його оцінками, перевиконання бюджету за підсумками року становитиме 150-200 млрд. грн.

"Тому якщо такі дії влади оцінювати як стимул для пенсіонерів щодо переходу до "цифрової держави" і в тому числі для подальшого запровадження електронного голосування, то вважаю подібну програму нормальним кроком", – говорить Дмитро Монін.

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А ось деяким експертам не до вподоби таке нововведення, на їхню думку, держава має важливіші завдання для таких витрат.

"Наприклад, закупівля енергоресурсів на наступний опалювальний сезон. Нам потрібно збільшувати фінансування армії", – каже старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай.

Він також нагадав про те, що Україна зіткнулася з демографічною кризою, яка посилюється через міграційну політику.

До уваги та додаткового фінансування вимагає освіта та інші проблеми економіки, але потенційні інвестиції пустять на безкоштовні смартфони.

Що кажуть мобільні оператори?

Крім безкоштовного пристрою, пенсіонерам обіцяли до них і дуже вигідний пільговий тарифний план.

За словами прес-секретаря "Київстару" Ірини Леліченко, деталі реалізації проекту поки що невідомі.

Вона також зазначила, що вже зараз більше 400 тисяч абонентів "Київстару" користуються спеціальними тарифами для старшого покоління, вартість яких є нижчою, ніж у звичайних.

Нічого конкретного про нову президентську програму не змогли сказати і у Vodafone. За словами піар-директора мобільного оператора Вікторії Рубан, вони знаходяться на стадії діалогу і чекають на конкретні пропозиції від влади.

Раніше ми писали, що Зеленський запропонував усім разом вибрати назву для нової ініціативи і розповідали, як українці сприйняли таке нововведення.

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