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Бенчмаркер для інвесторів: в Україні хочуть розширити та продовжити програму з МВФ

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
29 вересня, 10:40
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Україна веде перемовини щодо розширення та продовження програми з МВФ на 6-9 місяців
Заступник голови НБУ розповів про плани розширення місії МВФ в Україні
Заступник голови НБУ розповів про плани розширення місії МВФ в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна веде перемовини із Міжнародним валютним фондом щодо розширення та продовження програми на 6-9 місяців.

Про це повідомив заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій в інтерв’ю "РБК-Україна".

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За словами Гелетія, наразі важко остаточно сказати, яким буде рішення, оскільки суперечки щодо цього ще ведуться.

"Ми вважаємо за доцільне розглянути можливість продовження програми на 6-9 місяців. Розмову про об'єднання траншів поки не ведемо. Якщо буде продовжена програма, то транші реалізовуватимуться вже у новому периметрі", – зазначив заступник голови НБУ.

Перемовини щодо цього питання триватимуть упродовж роботи місії, яка розпочала роботу минулого тижня.

Гелетій наголосив, що продовження роботи місії є вкрай важливим, адже це своєрідний бенчмаркер (еталонний показник) для іноземних інвесторів.

Новий кредит від МВФ

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Радник президента Олег Устенко заявив, що новий кредит від МВФ, у розмірі 750 млн дол, Україна очікує отримати через кілька тижнів, після закінчення роботи місії.

За словами Устенка, в Офісі президента сподіваються, що через кілька тижнів після завершення місії фонду в Україні відбудеться засідання Ради директорів МВФ на яке і винесуть це питання.

НБУМВФ
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