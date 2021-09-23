Новий кредит від МВФ: в ОПУ розповіли, коли Україна отримає гроші

Після завершення місії фонду в Україні питання нового кредиту винесуть на засідання Ради директорів МВФ

Україна сподівається отримати гроші від МВФ через кілька тижнів після закінчення місії / Фото: Колаж: Сьогодні

Радник президента України Олег Устенко розповів, що Україна очікує новий кредит від МВФ через кілька тижнів після завершення місії фонду в Україні.

Про це він сказав в ефірі "Україна 24".

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"Ми очікуємо, що ми отримаємо 750 млн доларів відразу після засідання Ради директорів МВФ. І ми також очікуємо, що співпраця за цією програмою буде продовжено і ще до кінця року ми отримаємо додаткові кошти", – заявив радник президента.

За його словами, українська сторона очікує, що через два-три тижні після того, як місія МВФ завершить працювати в Україні і відпрацює отриманий матеріал, питання нового кредиту винесуть на засідання Ради директорів МВФ.

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Держбюджет на 2022 рік

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Верховна Рада прийняла до розгляду проєкт держбюджету-2022, який у вівторок, 21 вересня, представив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Ключові пріоритети держбюджету:

забезпечення якісного рівня медицини і освіти;

створення інклюзивного освітнього середовища і безбар'єрного простору;

підтримка ветеранів;

посилення обороноздатності і безпеки держави;

розвиток інфраструктури;

цифровізація.

Раніше ми повідомляли, що до кінця року Україна може отримати транш від МВФ в розмірі 750 млн доларів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна виконала для цього всі умови.

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Станом на 1 серпня 2021 року міжнародні (золотовалютні) резерви (ЗВР) України склали 28,95 млрд в еквіваленті.