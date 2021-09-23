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Новий кредит від МВФ: в ОПУ розповіли, коли Україна отримає гроші

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
23 вересня, 19:13
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Після завершення місії фонду в Україні питання нового кредиту винесуть на засідання Ради директорів МВФ
Україна сподівається отримати гроші від МВФ через кілька тижнів після закінчення місії
Україна сподівається отримати гроші від МВФ через кілька тижнів після закінчення місії / Фото: Колаж: Сьогодні

Радник президента України Олег Устенко розповів, що Україна очікує новий кредит від МВФ через кілька тижнів після завершення місії фонду в Україні.

Про це він сказав в ефірі "Україна 24".

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"Ми очікуємо, що ми отримаємо 750 млн доларів відразу після засідання Ради директорів МВФ. І ми також очікуємо, що співпраця за цією програмою буде продовжено і ще до кінця року ми отримаємо додаткові кошти", – заявив радник президента.

За його словами, українська сторона очікує, що через два-три тижні після того, як місія МВФ завершить працювати в Україні і відпрацює отриманий матеріал, питання нового кредиту винесуть на засідання Ради директорів МВФ.

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Верховна Рада прийняла до розгляду проєкт держбюджету-2022, який у вівторок, 21 вересня, представив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Ключові пріоритети держбюджету:

  • забезпечення якісного рівня медицини і освіти;
  • створення інклюзивного освітнього середовища і безбар'єрного простору;
  • підтримка ветеранів;
  • посилення обороноздатності і безпеки держави;
  • розвиток інфраструктури;
  • цифровізація.

Раніше ми повідомляли, що до кінця року Україна може отримати транш від МВФ в розмірі 750 млн доларів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна виконала для цього всі умови.

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Станом на 1 серпня 2021 року міжнародні (золотовалютні) резерви (ЗВР) України склали 28,95 млрд в еквіваленті.

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