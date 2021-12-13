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1000 грн за вакцинацію: як отримати "тисячу Зеленського" через "Дію" – інструкція

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
13 грудня, 12:08
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Майже півтора мільйона українців вже записалися на бета-тестування в "Дії"
В "Дії" зʼявилося бета-тестування для отримання тисячі Зеленського
В "Дії" зʼявилося бета-тестування для отримання тисячі Зеленського / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З 13 грудня у "Дії" стартує бета-тестування послуги для отримання "тисячі за вакцинацію". Вже 1 348 137 користувачів скористалися цим.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Для того, щоб також взяти участь, потрібно оновити програму "Дія" та записатися на тестування.

Як отримати гроші?

  • У "Дії" потрібно перейти до послуги "єПідтримка";

  • пройти перевірку на відповідність зазначеним критеріям;

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  • відкрити в онлайн-банку віртуальний рахунок та отримати гроші.

Які банки видають?

На цьому етапі 6 банків видають віртуальні картки для видачі грошей вакцинованим за програмою "єПідтримка".

Карти видають:

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  • А-банк;
  • Monobank;
  • ПриватБанк;
  • Укргазбанк;
  • Альфа Банк;
  • Ощадбанк

Федоров зазначив, що 13 грудня очікується підключення ще як мінімум одного крупного банку.

"Цей проєкт – це хороший тест на швидкість впровадження інновацій для різних секторів бізнесу та держави", – сказав міністр.

На що можна витратити?

  • Придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб;

  • сходити у кінотеатр, театр, музей, концертний зал;

  • купити квитки для подорожей по Україні (авіа- та залізничні рейси).

"Тисяча Зеленського"

Українці, що вакцинувалися двома дозами матимуть змогу отримати від держави 1000 грн. Гроші виділять із загального фонду державного бюджету. Відповідний закон був підписаний 8 грудня, з держбюджету виділили 8 мільярдів гривень на виплати у рамках програми "єПідтримка".

Раніше ми повідомляли, що на руки гроші українці не отримають. Вони надійдуть як депозит і їх можна буде витратити виключно на певні сфери послуг.

Також ми розповідали, як отримати тисячу за вакцинацію від коронавірусу і в мобільному банку Приват24. Зробити це можуть ті, хто має "зелений" COVID-сертифікат.

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