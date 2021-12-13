1000 грн за вакцинацію: як отримати "тисячу Зеленського" через "Дію" – інструкція

З 13 грудня у "Дії" стартує бета-тестування послуги для отримання "тисячі за вакцинацію". Вже 1 348 137 користувачів скористалися цим.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Для того, щоб також взяти участь, потрібно оновити програму "Дія" та записатися на тестування.
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Як отримати гроші?
У "Дії" потрібно перейти до послуги "єПідтримка";
пройти перевірку на відповідність зазначеним критеріям;
відкрити в онлайн-банку віртуальний рахунок та отримати гроші.
Які банки видають?
На цьому етапі 6 банків видають віртуальні картки для видачі грошей вакцинованим за програмою "єПідтримка".
Карти видають:
- А-банк;
- Monobank;
- ПриватБанк;
- Укргазбанк;
- Альфа Банк;
- Ощадбанк
Федоров зазначив, що 13 грудня очікується підключення ще як мінімум одного крупного банку.
"Цей проєкт – це хороший тест на швидкість впровадження інновацій для різних секторів бізнесу та держави", – сказав міністр.
На що можна витратити?
Придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб;
сходити у кінотеатр, театр, музей, концертний зал;
купити квитки для подорожей по Україні (авіа- та залізничні рейси).
"Тисяча Зеленського"
Українці, що вакцинувалися двома дозами матимуть змогу отримати від держави 1000 грн. Гроші виділять із загального фонду державного бюджету. Відповідний закон був підписаний 8 грудня, з держбюджету виділили 8 мільярдів гривень на виплати у рамках програми "єПідтримка".
Раніше ми повідомляли, що на руки гроші українці не отримають. Вони надійдуть як депозит і їх можна буде витратити виключно на певні сфери послуг.
Також ми розповідали, як отримати тисячу за вакцинацію від коронавірусу і в мобільному банку Приват24. Зробити це можуть ті, хто має "зелений" COVID-сертифікат.