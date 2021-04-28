Вперше річна ціна газу в Україні буде вищою за осінньо-зимову: хто винен

Влітку-2021 "Нафтогаз" буде продавати "блакитне" паливо українцям в 2 рази дорожче, аніж влітку-2020 року, каже політолог

2021-го середньорічна ціна природного газу для побутових споживачів від газопостачальної компанії "Нафтогаз України" складе від 8-8,5 грн за куб. м, від інших учасників ринку – від 10,5 до 13-14 грн вже з урахуванням доставки і розподілу.

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Про це кандидат політичних наук Дмитро Співак заявив в програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24".

Політолог розповів, що вперше у "Нафтогазу" річна ціна газу буде вищою за осінньо-зимову (7,96 грн за кубометр з ПДВ, але без урахування вартості доставки. – Ред.). А середня ціна газу, яку планують на літо 2021-го, буде удвічі вищою за ціну літа 2020 року (серпні-2020 газ коштував 3,24 грн/куб. м з ПДВ, але без доставки – Ред.).

За словами Співака, вищий менеджмент "Нафтогазу" довів компанію "Оператор ГТС України" до стану клінічної смерті. А корупційна "схема" нарахування субсидій призвела до колосальних 84 млрд грн боргів за ЖКГ (за даними Держстату – 82,1 млрд грн. – Ред).

Політичний експерт нагадав, з яких джерел населення України отримує газ.

"Перше – це власний видобуток, там собівартість має бути не більш як 3 грн, і незрозуміло, чому ми не нарощуємо виробництво власного газу, адже газ є. Друге – імпортний газ, який за номенклатурою і кон'юнктурою 2020 року має дуже хорошу ціну. Третє джерело надходження газу – це те, що знаходиться в ПСГ. А як це все можна дерибанити, що з усього це виходить 14 гривень?" – каже Співак.

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Нагадаємо, у квітні 2021 "Нафтогаз" в останній раз встановив ціну газу для тепловиків, а з 1 травня вона буде формуватися на ринкових умовах

А про те, на що звертати увагу при зміні постачальника газу, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ