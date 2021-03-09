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В Україні з'явився перший легальний букмекер: скільки заробила скарбниця

9 березня, 15:27

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Держказначейство підтвердило надходження коштів до бюджету

Перша букмекерська ліцензія принесла Україні 108 млн гривень. Таку суму заплатило до державного бюджету ТОВ "Паріматч".

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Про це повідомила пресслужба Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

"Інформація підтверджена Держказначейством. Наразі це перша ліцензія, отримана організатором для провадження цього виду діяльності", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за січень-лютий 2021 року легалізація азартних ігор принесла Україні 200 млн гривень, що значно менше, ніж розраховувала влада.

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Згідно з бюджетом на 2021 рік, Кабмін планував отримати за роботу азартних закладів в Україні 7,44 млрд гривень.

Ми також писали, що першу ліцензію на роботу онлайн-казино в Україні отримала компанія "Спейсікс", яка володіє відомим онлайн-казино "Космолот".

А про те, як відрізнити легальне онлайн-казино від незаконного, дізнавайтеся з відеоексплейнера:

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бюджет казино ліцензія гральний бізнес азартні ігри легалізація онлайн-казино Париматч

Джерело: Сьогодні

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